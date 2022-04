Kreuzigung bei „Goggelrobbern“ nachgebildet

Vor der Zuchtanlage der „Goggelrobber“ in Feudenheim - manche Eingeborene nennen sie auch „die Hühnerfarm“ - stehen jetzt wieder lebensgroße Figuren. Mario Santos, portugiesischer Gastwirt und tiefgläubiger Christ aus der Neckarstadt-West, hat hier wie schon vor Weihnachten Bibel-Szenen nachgebildet. Diesmal handelt es sich um das Ostergeschehen, beginnend mit dem letzten Abendmahl über die Via Dolorosa bis hin zur Kreuzigung. Fertig geworden ist das Ganze am Donnerstag, also gerade rechtzeitig vor den Feiertagen. Eineinhalb Monate habe er dafür gebraucht, berichtet Santos. Für seine vielbeachteten Krippen und anderen Weihnachtsszenen seien es sogar sechs Monate gewesen. Teilweise sind die Figuren nun identisch. Zu sehen sein sollen sie noch die ganze nächste Woche. Der Eintritt zur Freiluft-Ausstellung ist gratis. Wer will, kann aber eine kleine Spende in den Briefkasten am Eingang werfen. Da Santos im Vorstand der Kaninchenzüchter ist, hat er das - ansonsten freie - Gelände in der Theodor-Storm-Straße 50 problemlos zur Verfügung gestellt bekommen.

