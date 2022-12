Kraft und Gefühl nach langer Corona-Pause

„Jauchzet, frohlocket“ – mit diesen Jubeltönen beginnt das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, und wohl niemand in der vollbesetzten Kirche konnte seine Rührung verbergen. Endlich, nach der langen Coronapause und den schmerzlich vermissten Weihnachtskonzerten, konnte man wieder in den Klängen des Weihnachtsoratoriums schwelgen.

Gemeinsames Projekt

Ein ungewohnt großer Chor füllte die Front aus, denn außer der Kantorei der Calvin-Kirche sang auch der Evangelische Kirchenchor Feudenheim bei diesem Konzert mit. Arno Krokenberger, der Kirchenmusiker der Johannes-Calvin-Kirche, hatte einige Monate auch den Feudenheimer Chor geleitet und beide Chöre zu diesem Projekt zusammengeführt. Nun fand die Aufführung in Feudenheim und in Friedrichsfeld statt.

Die intensive und oft beschwerliche Probenarbeit unter Coronaauflagen wurde belohnt. Der volle Chorklang war wie aus einem Guss, die oft schwierigen Koloraturen kamen leicht und mühelos. Besonders die Choräle als zu Herzen gehende Ruhepunkte überzeugten in der ausgefeilten Gestaltung.

Arno Krokenberger hatte ein hervorragendes Solistenquartett verpflichtet. Den Part des Evangelisten, der die bekannte Weihnachtsgeschichte erzählt, hatte der Tenor Thomas Jakobs übernommen. Mit seiner klaren Stimme und großer Textverständlichkeit war er für diese Partie prädestiniert. Die ungemein virtuose und oft gefürchtete Hirtenarie meisterte er mit Bravour, hervorragend unterstützt von der Flötistin Ulrike Wettach-Weidemaier. Thomas Nauwartat-Schultze war in drei Alt-Arien gefordert, von denen er besonders die letzte, „Schließe, mein Herze“, sehr gefühlvoll gestaltete. Mit innigem Ton begleitete die Konzertmeisterin Antje Reichert diese Arie auf der Violine.

Der Bassist Philipp Niederberger bestach durch seine kraftvolle Stimme und ausgefeilte Gestaltung. Bei der bekannten Arie „Großer Herr, o starker König“ brillierte Daniel Wimmer zudem an der Solotrompete. Für die Sopranistin gibt es in den drei ersten Teilen des Weihnachtsoratoriums nicht viel zu tun. So konnte man die leichte und höhensichere Stimme von Serena Hart leider nur in den Engelsrezitativen und im Sopran-Bass-Duett „Herr, dein Mitleid“ genießen.

Zugabe erklatscht

Das Orchester Sinfonietta Mannheim spielte auch diesmal mit großem Engagement an allen Pulten. Das begeisterte Publikum erklatschte sich eine Zugabe und konnte noch einmal den Eingangschor „Jauchzet, frohlocket“ genießen. ion