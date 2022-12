Kopie von Trickdiebstahl in Mannheim - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein unbekannter Täter hat sich am Freitagabend in Mannheim durch einen Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 92-Jährigen verschafft und ihr Goldschmuck gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, erlangte der Täter gegen 17.45 Uhr unter dem Vorwand eines angeblichen Wasserschadens, Zutritt zur Wohnung einer Geschädigten in der Fritz-Salm-Straße in Mannheim. Der Täter gab sich hierzu als Hausmeister des Mehrfamilienhauses aus, welcher die Wände der Küche, des Bades sowie die des Schlafzimmers aufgrund eines Wasserschadens kontrollieren müsse. Im Schlafzimmer stellt er schließlich einen angeblichen Wasserschaden fest und öffnete daraufhin den Nachttisch sowie das darin befindliche Schmuckkästchen der 92-jährigen Geschädigten. Daraus entnahm er Goldschmuck im Wert von knapp 6 000 Euro und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung aus der Wohnung. Der Diebstahl wurde durch die Geschädigte erst im Nachgang festgestellt. Eine Fahndung nach dem Täter im unmittelbaren Nahbereich verlief erfolglos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa. 55-60 Jahre, etwa 1.70 Meter - 1.75 Meter groß, schlanke Statur, dunkle Kleidung, dunkle Kappe, sprach akzentfreies Deutsch.