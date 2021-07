Konzerte, Flohmarkt, Gottesdienst

Zu einem Nachmittagskonzert lädt das Sinfonieorchester AufTakt Heidelberg am Samstag, 24. Juli, um 16 Uhr in die Johanniskirche auf dem Lindenhof ein. Das große Sinfonieorchester an der evangelischen ChristusMarkusLuther-Gemeinde Heidelberg präsentiert unter der Leitung seines Mannheimer Dirigenten Robert Weis-Banaszczyk in mehreren Gruppen Perlen der Kammerorchestermusik aus ganz Europa.

Mannheimer Erstaufführung

Gespielt werden die dritte Suite aus den „Antiche Danze“ von Ottorino Respighi, Joseph Haydns Konzert für Horn und Streichorchester Nr. 2 D-Dur (Solist: Milan Berkholz, Hornklasse Samuel Seidenberg) oder auch eine Mannheimer Erstaufführung mit der Suite Classique et Romantique von Panczo Wladigerow. Der Eintritt ist frei, das Konzert findet nach geltenden Corona-Bestimmungen statt. Die Plätze sind begrenzt und ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen.

Bücher oder Kleidung

Aufgrund einer anstehenden Renovierung der Gemeinderäume im Souterrain der Johanniskirche gibt es einen Ausverkauf. Am Freitag, 30. Juli, von 13 bis 16 Uhr, und am Samstag, 31. Juli, von 10 bis 14 Uhr werden Bücher, Haushaltswaren und gut erhaltene Kleidung zu kleinen Preisen verkauft. Ein bereits im vergangenen Jahr erprobtes Hygienekonzept kommt wieder zur Anwendung.

Musikalischer Ausflug

Zudem lädt die Johannisgemeinde zum Kinderkonzert „Hitzefrei – ein musikalischer Ausflug an den See“ am Freitag, 30. Juli, um 17 Uhr in den Pfarrgarten hinter der Kirche ein. Zu hören ist Musik von Ludwig van Beethoven. Es spielt das Trio Corlegna (Beate Hofmann, Oboe, Laura Kettenring, Klarinette und Sebastian Raffelsberger, Englischhorn). Der Eintritt ist frei. Zum Wochenausklang findet am Samstag, 31. Juli, 18 Uhr, ein musikalischer Abendgottesdienst mit dem Flötenensemble Musica Flauticorde und Pfarrerin Komorowski statt. baum/red

