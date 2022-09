Konzert zum Jubiläum

2022 ist ein besonderes Jahr für den Gesangverein Neuhermsheim: Er feiert seinen 70. Geburtstag. Aus diesem Anlass laden die Sängerinnen und Sänger zu einem Jubiläumskonzert ein. Es findet am Sonntag, 9. Oktober, um 17 Uhr in der Ökumenekirche St. Pius in Neuostheim, Holbeinstraße statt.

Im Mittelpunkt steht die Aufführung der Messe brève no. 7 von Charles Gounod. Des Weiteren erklingen festliche Melodien aus dem reichhaltigen Repertoire des Chors. Als Gäste begrüßt der Chor die Mezzosopranistin Heike Theresa Terjung und an der Orgel Harald Weidner. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Chordirektor Wolfgang Sieber. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red