Mannheim. Den Schrank leeren und günstig neue Kleidung erstehen – das ermöglicht am Samstag, 24. September, von 11 bis 15 Uhr in der Schlosskirche die Alt-Katholische Gemeinde mit ihrem Kleidertauschtag. Zugang haben nur Geimpfte, Genesene oder Getestete. Die nachhaltige Veranstaltung funktioniert so, dass Besucher ihre Sachen auf die nach Größe und Geschlecht markierten Wühltische legen und sich dafür etwas mitnehmen dürfen. Es gibt zusätzlich Kleiderständer und Kisten für Accessoires. Was abgegeben wird, muss gewaschen und in gutem Zustand sein. Reste gehen an das Rote Kreuz. Alle Kleider sind kostenlos, die Veranstalter freuen sich über eine Spende für ein Projekt gegen Kinderarmut in Mannheim.

