Kino und Ausstellung geplant

Der Bund der Selbständigen (BDS) Wallstadt hat sich für 2022 noch mehrere Großveranstaltungen vorgenommen. Am 30. Juli soll der Rathausplatz nach zwei jahren Pause wegen der Corona-Pandemie wieder in ein Open-Air-Kino verwandelt werden. Das kündigte Michael Penczek, Inhaber der „Brillenmacher“ und seit dem vergangenen Jahr Vorsitzender des BDS in Wallstadt, nun an. Bei der Premiere 2018 war der Rathausplatz mit rund 600 Zuschauern voll besetzt, 2019 kamen trotz Gewitterwarnung und Regenschauer etwa 500 Personen. Auch den Weihnachtsmarkt sowie eine Beteiligung an der Kerwe plant der BDS wieder, so Penczek.

„Kauft vor Ort“

Zudem soll es erstmals nach über 20 Jahren eine eigene Leistungsschau des Wallstadter Handels, Handwerks und Gewerbes geben. Geplant ist ein Termin im Oktober im Autohaus FIBA in der Merowingerstraße. „Dort haben wir innen viel Platz, dazu ein Freigelände, und die Kosten sind deutlich niedriger, als wenn wir in die Schule gehen“, so der BDS-Schriftführer Ralf Schneider (Haas Media), der die Organisation übernommen hat. Die bisher letzte Leistungsschau in Wallstadt hatte 2000 in der Schulturnhalle und im DJK-Saal stattgefunden, seither beteiligte sich der BDS Wallstadt an einigen Feudenheimer Leistungsschauen. Dazu bereitet Schneider eine Veröffentlichung vor, um das ganze Spektrum von Handel, Handwerk und Gewerbe in dem Stadtteil darzustellen.

Man müsse den Kunden noch deutlicher machen, wie wichtig die Unterstützung des Wallstadter Einzelhandels, der Gastronomie und der Gewerbetreibenden sei, forderte Lada Ike, die Kassiererin des BDS-Ortsverbandes. „Kauft vor Ort, sonst stirbt der Ort“, mahnte sie. pwr

