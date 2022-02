Kein Geld für Jubiläen in Vororten

Die Stadtverwaltung soll die Jubiläumsveranstaltungen in den Stadtteilen Käfertal, Neckarstadt und Pfingstberg unterstützen. Das haben SPD und CDU im Hauptausschuss des Gemeinderats gefordert – aber keine konkrete Zusage erhalten.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thorsten Riehle hatte in seinem Antrag neben der Neckarstadt noch die Hochstätt aufgelistet, „aber das war ein Schreibfehler“, korrigierte er. Oberbürgermeister Peter Kurz erklärte nämlich, angesichts der 1876 erstmals erwähnten Bahnstation und der 1903 begonnenen Besiedlung stehe da kein Jubiläum an. Bei der Neckarstadtund Rheinau liegt die Gründung des Stadtteils aber 150 Jahre, bei Käfertal die Eingemeindung 125 Jahre und beim Pfingstberg die Gründung 100 Jahre zurück.

Riehle war es wichtig, „dass Akteure vor Ort die bereits in Planungen eingetreten sind, zu unterstützen“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende. Dazu könnten finanzielle Unterstützung, Unterstützung in der Gestaltung bis hin zur Umsetzung gehören, meinte er, damit bürgerschaftliche Engagement Anerkennung erfahre.

„Stadtteiljubiläen erfordern einen hohen finanziellen und organisatorischen Aufwand“, schrieb auch CDU-Stadtrat Alexander Fleck in seine Antrag. „Laufend steigende Kosten und Auflagen sind ohne Unterstützung vor Ort kaum noch zu stemmen“, forderte er, den Organisatoren „zeitnah eine Unterstützung“ zuzusagen, „damit für die Veranstalter Planungssicherheit besteht“, so Fleck.

Verwaltung soll unterstützen

Oberbürgermeister Kurz stellte aber beide Anträge nicht zur Abstimmung. Sie gelten laut Verwaltung jetzt durch seine Stellungnahme als „erledigt“. Dabei listete Kurz auf, wer organisatorisch helfen könne. „Wir haben die entsprechenden Strukturen“, versicherte er. Bei historischen Fragen und geplanten Veröffentlichungen helfe gerne das Marchivum, in der Neckarstadt laufe da auch bereits eine Kooperation mit Marchivum und dem Quartiermanagement. Bei Kulturveranstaltungen sei das Kulturamt, bei allgemeiner Unterstützung die Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement im Fachbereich Demokratie und Strategie im Rathaus die richtige Adresse. „Da muss im Dialog geklärt werden, was wirklich zu leisten ist“, deutete Kurz aber an, dass die Möglichkeiten begrenzt sind. Hoffnung auf zusätzliche Gelder für Stadtteiljubiläen aus dem städtischen Etat machte er nicht. Dazu sollten Anfragen an die jeweiligen Bezirksbeiräte gestellt werden, die das dann aus ihrem Stadtteilbudget finanzieren könnten, meinte er.