Katholiken feiern närrisch

„Ahoi!“ ist zur fünften Jahreszeit auch rund um die Kirchtürme im Gebiet des Katholischen Stadtdekanats zu hören: Flotte Tanzmusik der Live-Band „Gegenwind“ serviert man beispielsweise am 18. Februar ab 20.11 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) bei der Gemeindefastnacht im Gemeindehaus St. Bartholomäus Sandhofen unter dem Motto „33 Jahr – zum Jubiläum sind wir wieder da!“, so die Pressestelle des Dekanats.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Konfetti, Luftschlangen und gute Laune gibt am 17. Februar von 17 bis 19 Uhr für Kinder ab acht Jahren im Gemeindehaus St. Elisabeth (Am Kiefernbühl 2-4, Gartenstadt). Organisiert haben die Party zur fünften Jahreszeit die Ministranten der katholischen Seelsorgeeinheit Mannheim Nord. Anmeldungen per E-Mail (elisabeth.stoehr@kathma-nord.de) oder telefonisch unter 0621/ 300 85-723. Am 18. Februar wird auch an Zwölf Apostel (Gerarer Ring 7, Vogelstang) gefeiert. „Willkommen zum Kinderfasching“ heißt es von 14.11 bis 17 Uhr (Einlass 13.45 Uhr). Der Eintritt kostet drei Euro, wobei Sonderpreise für Geschwisterkinder gelten.

Gereimte Predigten haben in der fünften Jahreszeit Tradition. Zu hören sind diese beispielsweise beim Gottesdienst mit der „GOWE“ am 18. Februar um 18 Uhr in der Christ-König-Kirche (Römerstr. 32, Wallstadt) und am 19. Februar um 11 Uhr in St. Peter und Paul (Hauptstr. 49, Feudenheim) mit der „Narrenbloos“. Virtuos jongliert zu beiden Terminen Pfarrer Jörg Lichtenberg mit Reim und Metrum. Auch Diakon Michael Balbach würzt den Wortgottesdienst in St. Laurentius (Wormser Str. 18, Käfertal) am 19. Februar um 9.30 Uhr mit mehr als „Ahoi!“

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fastnacht Party auf der Baustelle Mehr erfahren Fasnacht Närrischer Endspurt in Heddesheim Mehr erfahren

Das Kirchenschiff von St. Franziskus (Speckweg 6, Waldhof) entern Fasnachter am 19. Februar um 10.11 Uhr, wenn es heißt: „Monnem Ahoi und willkommen zum närrischen Gottesdienst!“ Mit dabei sind die Waldhöfer Prinzessin Lucia I. von Rebentanien und weitere närrische Hoheiten. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen. red