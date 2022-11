Jeden Tag öffnen sich Türchen

Der zweite Advent naht – und damit zahlreiche Märkte und Aktionen in den Stadtteilen. Hier ein Überblick, den wir ständig fortsetzen:

Stadtteile

Täglich vor einem anderen Gebäude gibt es einen Impuls, ein Licht, ein Wort. Der ökumenische Adventskalender in der Neckarstadt wird am 1. Dezember um 18 Uhr in der katholischen St. Bonifatiuskirche eröffnet. In Seckenheim werden Adventsfenster vom 1. bis zum 22. Dezember gestaltet und beleuchtet. Die Thomasgemeinde lädt gemeinsam mit der katholischen Gemeinde St. Pius in Neuostheim und Neuhermsheim ab 1. Dezember täglich um 18 Uhr zum lebendigen Adventskalender ein. Er beginnt vor der Ökumenekirche St. Pius in Neuostheim und endet am 24. Dezember vor dem Gemeindezentrum in Neuhermsheim. red

Waldhof

Nach zweijähriger coronabedingter Pause findet am Donnerstag, 1. Dezember in den Räumen der Waldhofgrundschule und der Johannes-Gutenberg-Schule, Oppauer Straße 3, wieder ein gemeinsamer Adventsnachmittag der beiden Schulen statt. Einlass ist um 16 Uhr an den hinteren Eingängen. Die Besucher können basteln, spielen, essen und gemütlich zusammensitzen. Gegen 17 Uhr tritt der Chor der Waldhofschule im vorderen Treppenhaus auf. Ende ist im 18 Uhr. red

Oststadt

„Christuskirche im Kerzenschein“, lautet das Motto, wenn am Samstag, 3. Dezember, 18 Uhr Marion Krall in die Tasten greift und der Posaunenchor Feudenheim unter der Leitung von Alexander Fieres das Freiluftmusizieren übernimmt. Am Samstag, 10. Dezember, 18 Uhr kommt dann zum ersten Mal der katholische Nachbar-Bezirkskantor Klaus Krämer an die Orgeln, und der Posaunenchor der Auferstehungskirche unter der Leitung von Sonja Nemet spielt festliche Weisen.

Am Samstag, 3. Dezember, feiert das Liselotte-Gymnasium sein Schulfest mit dem traditionellen Weihnachtsmarkt, der zum 58. Mal in Folge stattfindet. Von 12 bis 16 Uhr gibt es Kunst, Kultur, Musik, weihnachtliche Bastelarbeiten und Kulinarisches. Gäste werden gebeten, eine eigene Tasse mitzubringen. Der Erlös kommt Hilfsprojekten im Jemen und Bangladesch, in Mannheim in der Region zugute. mai/red

Herzogenried

Der beliebte Weihnachtsmarkt im Herzogenried findet nach zwei Jahren Pause wieder statt – am Samstag 3. Dezember von 14 bis 22 Uhr. In der Kleingartenanlage Max-Joseph-Straße 66, entfaltet sich der Budenzauber mitten im Grünen. Organisationen, Vereine und Privatpersonen des Quartiers bieten Kunsthandwerk, Strickwaren und weihnachtliche Deko an. Für das leibliche Wohl ist gesorgt mit deftigen und süßen Leckereien, Glühwein und nichtalkoholischen Getränken. Organisiert wird der Markt von Quartiermanagement, Interessengemeinschaft und Verein der Gartenfreunde. ost

Käfertal

Das Kinder- und Jugendheim St. Josef lädt herzlich ein zum Adventsbasar am Samstag, 3. Dezember, 13 bis 17 Uhr in die Wormser Straße 25 ein. Inmitten von Odenwälder Tannenbäumen und Zweigen erwartet die Besucher ein unterhaltsames Programm mit Musik. Angeboten werden wunderschöne Bastel- und Näharbeiten und leckeres Weihnachtsgebäck. Im Bastelzelt können sich dann auch die Gäste kreativ entfalten. Außerdem lockt eine reichbestückte Tombola. Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt durch deftige und süße Leckereien aus der hauseigenen Küche. Die Kinder, Jugendlichen und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich auf viele Besucher. ost