Ganz besondere Post bekommen in diesen Tagen Mannheimer, die von der Diakonie in der Nachbarschaftshilfe und in der Pflege täglich betreut werden: Mit dem Osterbrief verschickt die Diakonie-Sozialstation rund 800 Samenpäckchen – so soll der Gedanke für eine insektenfreundliche Bepflanzung weitergetragen werden.

Für ihre eigenen Grünflächen plant die Diakonie-Sozialstation in Käfertal übrigens ebenfalls eine insektenfreundliche Bepflanzung. Die ersten Schritte hierfür sind bereits getan. Denn im Vorgarten und auf dem umliegenden Gelände stehen bereits drei Insektenhotels und warten darauf, bezogen zu werden. Eine Wildblumenwiese wurde ebenfalls ausgestreut. „Da ist alles drin, was Bienen gerne mögen“, freut sich Jessika Tirandazi, Leiterin der Diakonie-Sozialstation.

Ein Insektenhotel an der Käfertaler Diakonie-Sozialstation. © Diakonie

Die insektenfreundliche Bepflanzung habe ihr und den rund 80 Mitarbeitenden der Sozialstation schon lange am Herzen gelegen, berichtet Tirandazi. In den letzten 15 Jahren ist der Bestand der heimischen Insekten um über 80 Prozent zurückgegangen. „Um der Natur zu helfen, wollen wir nun aktiv etwas tun“, sagt die Leiterin.

Passend zum Klimaschutz

Die Wildblumenwiese passe zudem zur Klimaschutzstrategie der Evangelischen Kirche Mannheim. Diese hat sich auf der Grundlage des Klimaschutzkonzepts von 2018 zum Ziel gesetzt, ihre CO2-Emissionen bis zum Jahr 2050 auf 85 Prozent des Niveaus von 2017 zu reduzieren. Alle Maßnahmen und insbesondere solche, die dazu beitragen, die Klimafolgen zu mindern, seien dabei willkommen. Unterstützt wird das Projekt durch den Klimaschutzfonds der Evangelischen Kirche Mannheim, der grundsätzlich Projekte innerhalb der Bezirksgemeinde Mannheim fördert, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

„Viele Grünflächen sind gerade in den Städten verlorengegangen. Eine insektenfreundliche Wildblumenwiese mit entsprechender Bepflanzung fördert die ökologische Vielfalt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Diakonischen Werks. „Es ist wichtig, dass jeder seinen Beitrag dazu leistet und wir selbstverständlich auch“, sagt Jessika Tirandazi.

Die Blumensamen, die zu den Kundinnen und Kunden der Diakonie nach Hause kommen, ergänzen das Ganze. Sie können in kleinen Töpfen oder Blumenkästen die Welt etwas bunter machen.

Die Diakonie-Sozialstation Mannheim mit ihrem Sitz in Käfertal ist eine Einrichtung der Evangelischen Kirche Mannheim. Die Geschäftsführung hat das Diakonische Werk Mannheim. baum/zg