In Bahn belästigt

Sexuelle Belästigung und Einbruch: Für Vorfälle in zwei Stadtteilen sucht die Polizei Zeugen. Bereits am Freitag, 23. Dezember, gegen 18 Uhr, hat eine 40-jährige Frau der Polizei gemeldet, dass ein Mann ihr in der Straßenbahn Linie 3 Richtung Hauptbahnhof auf den Hintern geschlagen hatte.

Laut Polizeibericht war der Mann in der Bahn, als die Frau und ihre Kinder an der Kunsthalle zustiegen. Nachdem sie sich umsetzten, folgte der unbekannte Mann ihnen und fuhr der Frau mit der Hand durch die Haare. Noch während der Fahrt versuchte ein jüngerer Mann, der das Ganze vermutlich beobachtete, den Mann aus der Bahn zu drängen, so die Polizei.

Am Windeckplatz ausgestiegen

Erst nach zwei weiteren Haltestellen verließ der Mann die Bahn an der Haltestelle Windeckplatz, leckte noch seine Finger ab und zeigte damit auf die 40-Jährige. Der Mann soll 20 bis 30 Jahre alt, schmal und dunkelhäutig sein, feine Gesichtszüge und mehrere Muttermale am Hals haben. Er war komplett schwarz gekleidet, trug Wollmütze, enge Jogginghose. Das Polizeirevier Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 0621/833970 zu melden.

Für einen Wohnungseinbruch am Sonntag sucht die Polizei ebenfalls Zeugen: Zwischen 17.30 und 21.30 Uhr verschafften sich Täter wohl über die Terrassentür Zugang zu einer Wohnung in der Michelstadter Straße und entwendeten Schmuck. Der genaue Schaden ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu wenden. pol/red