Im Tandem gegen den Coronafrust

Die Mannheimer Saxofonistin Alexandra Lehmler und Bassist Matthias Debus gehören zu den angesagtesten Musikern der Deutschen Jazzszene. Die Jazz-Vespern der zwei exzellenten Instrumentalisten mit Pfarrerin Dorothee Löhr in der Epiphaniaskirche sind jedes Mal ein absolutes Highlight in dem mit vielerlei Höhepunkten gespickten Programm der Kulturkirche.

Mit ihrem ersten Jazz-Konzert unter dem Titel „Tandem“ in diesem wunderschönen Raum mit der fantastischen Akustik haben die beiden Ausnahmemusiker sich am Samstagabend einmal mehr selbst übertroffen. Während draußen nasskaltes Winterwetter herrschte, zauberten Lehmler und Debus eine ansteckend fröhliche und verheißungsvolle Frühlings- und Aufbruchsstimmung ins Gotteshaus, die das hingebungsvoll lauschende und immer wieder begeistert applaudierende Publikum einfach mitriss: Frei improvisierte Musik, die von sanft und lyrisch bis hin zu ausgelassenen und hemmungslosen Energieausbrüchen reicht.

Ein Solo-Konzert von zwei linearen Instrumenten wie Saxofon und Bass – das erscheint auf den ersten Blick ziemlich spröde. Doch die Musik von Alexandra Lehmler und Matthias Debus klingt herrlich leicht, anspruchsvoll und komplex zugleich. „Tandem“ ist auch der Titel ihrer neuen CD, von der sie allerdings nur zwei Stücke präsentierten – hochsensible, intime Duette.

Die CD haben Lehmler und Debus in der Pandemiezeit eingespielt. Es ist das erste Duo-Album der zwei Künstler, die auch privat ein Tandem bilden. Und wie bei einem Tandem üblich, funktioniert das nur dann, wenn beide mitmachen. Die Saxofonistin, die 2014 den Jazzpreis des Landes bekommen hat, weil sie „durch die Farbigkeit ihres ausgereiften Spiels besticht“, gab den Takt vor: virtuos mit runder, warmer Tongebung. Matthias Debus, der ihr sowohl bei den Jazz-Vespern in der Epiphaniaskirche als auch in größeren Formationen stets ein verlässlicher Begleiter ist, zeigte sich auch hier als kongenialer Partner, ideenreich und herrlich lässig.

„Am seidenen Faden“ erzählte von den Gefühlen der Musiker, die von der Pandemie wohl am stärksten betroffen waren. Um durchzukommen, mussten sie sich gleichsam am seidenen Faden entlanghangeln. Von geflügelten Mitbewohnern inspiriert war das erste Stück ihrer neuen CD: „Une Hirondelle Ne Fait Pas Le Printemps“ (auf Deutsch: „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer“) klingt herrlich leicht und frei, wie der Flug der Vögel, die sich elegant und verspielt zugleich durch die Lüfte schwingen – hinauf zur Sonne an einem wunderschönen Frühlingstag.

Überhaupt flattert auf der CD auffällig viel Geflügel herum. Es tauchen immer mal wieder ein paar „Schräge Vögel“ auf, kleine freie Zwischenspiele, mal als Geräuschexplosion, mal als virtuoses Klangerlebnis.

Eine virtuose Improvisation voller barocker Verzierungsfloskeln war ihr Choral Nr. II, inspiriert durch die Zeit von Matthias Debus als Chorknabe am Speyerer Dom. Einen fulminanten Schlusspunkt setzten Lehmler und Debus mit „Take Off“, bei dem wie zuvor schon mehrfach Gesangsparts mit Duopassagen von Sopransaxofon und gestrichenem Kontrabass abwechselten. Ohne Zugabe ließ das begeistert applaudierende Publikum die zwei Ausnahmemusiker nicht gehen.