Im Sommer soll gefeiert werden

Von wegen „Fasnacht fällt aus“! Die Vereine aus Friedrichsfeld und Seckenheim wollen sie nachholen. Am Samstag, 18. Juni planen sie zum Ende der Pfingstferien auf dem Schützengelände in Seckenheim eine Open-Air-Veranstaltung. „Wir werden die Fasnacht in den Sommer verlegen“, kündigt Andreas Eder, der Präsident der „Zabbe“, an. Feiern wolle man nach dem Motto „Corona kann uns mal“.

Dabei sind die „Zabbe“ nicht allein. Sie wollen anknüpfen an die großen Erfolge der alle paar Jahre stattfindenden Gemeinschaftssitzungen „InZabbSchlappKuKä“ in der Lilly-Gräber-Halle in Friedrichsfeld, die stets beste Stimmung bietet und auf große Resonanz stößt. „InZabbSchlappKuKä“ – dieses Kürzel ergibt sich aus den Anfangsbuchstaben der Vereine „Insulana“ (Ilvesheim), „Zabbe“ (Seckenheim), „Schlabbdewel“ (Friedrichsfeld), „Kummetstolle“ (Neckarhausen) und „Kälble“ (Edingen). So wie bei den Gemeinschaftssitzungen soll nun auch das große Sommerfest zusammen ausgerichtet werden.

„Es wird unter einem Motto laufen, gegebenenfalls auch mit Kostüm, das ist aber noch nicht final“, erklärt Eder auf Anfrage, wie sehr denn die Fasnacht das Fest prägen solle. Details stünden nicht fest und würden unter den beteiligten Vereinen noch geklärt. Zudem werde es ein Sommerfest am 20. August geben, aber dann unter der Flagge vom Seckenheimer „Sängerbund“ von 1865, dessen Abteilung die „Zabbe“ sind. Die Kampagne und alle Veranstaltungen habe man abgesagt, keine Orden verliehen und für diese Kampagne keine Lieblichkeit vorgesehen, so Andreas Eder.

Auch die „Schlabbdewel“ haben sich entschieden, in der aktuellen Situation keine Saalfasnacht zu veranstalten. Bei den aktuellen Vorgaben in geschlossenen Räumen einschließlich Maskenpflicht könne man keine Fasnacht feiern, so Präsident Elmar Petzinger. Auch wenn man gerne Maskenbälle veranstalte, „aber mit einer Maske über Mund und Nase und einem verpflichteten Sitzplatz möchten wir nicht feiern, da geht kein schunkeln, tanzen, singen“, so Petzinger. Immerhin sei es gelungen, im November eine Eröffnungsveranstaltung durchzuführen, mit Vorstellung des Ordens und der unter Corona-Bedingungen einstudierten Tänze der Garde. Nun überlege der Verein, im Freien nur für die Mitglieder die Fasnacht, „die wir ordentlich begonnen haben auch zu beerdigen“, so Petzinger. Seit Beginn der Pandemie hat der Verein die Videoplattform „Zoom“ angeschafft, „um für unsere jüngsten im Verein ein regelmäßiges Treffen zu ermöglichen. Es wurde auch online trainiert“, informiert der Präsident. Mit verschiedenen Aktionen an Fasnacht 2021, zu Ostern und Weihnachten habe der Vorstand die Garde überrascht, um sie weiter zu motivieren. „Bis heute haben wir das Glück, dass wir pandemiebedingt keine Austritte haben und uns unsere Mitglieder und Förderer die Treue halten“, ist er dankbar. „Dadurch kommen wir gesund durch diese Zeit ohne unsere geliebte Fasnacht“ und man hoffe nun auf die Kampagne 2023/24.