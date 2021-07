Ideen zum Pfalzplatz

Die SPD fordert eine vielfältige Nutzung des Lindenhöfer Pfalzplatzes. „Derzeit werden fünf verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten für den Pfalzplatz auf dem Lindenhof diskutiert“, heißt es in der Pressemitteilung der Sozialdemokraten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Besonders wichtig ist uns, dass der Pfalzplatz eine Kita bekommt. Wir brauchen in jedem Mannheimer Stadtteil Möglichkeiten zur wohnortnahen Kinderbetreuung. Der Pfalzplatz bietet auch in seiner jetzigen Form Kindern und Jugendlichen viele Möglichkeiten, um sich auszutoben, und ist daher der perfekte Ort für eine Kita“, erklärt Stadträtin Heidrun Kämper. „Wir wollen in jedem Stadtteil bezahlbaren Wohnraum für alle schaffen. Deshalb sprechen wir uns dafür aus, dass auf dem Pfalzplatz auch Wohnungen gebaut werden. Dabei soll natürlich auch der größte Teil der Freifläche für jetzige und künftige Anwohnerinnen und Anwohner erhalten bleiben“, so Stadtrat Reinhold Götz, wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Gemeinderatsfraktion. Bezirksbeiratssprecher Marcus Butz sagt: „Der Dialog mit der Bürgerschaft vor Ort ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir begrüßen deshalb den Beteiligungsprozess und bleiben auch künftig im Gespräch mit den Menschen. Auch in Zukunft sollen sich auf dem Pfalzplatz alle wohlfühlen.“ red