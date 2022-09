Holzpaletten gestohlen

Wie die Polizei nun mitteilt, haben sich bislang unbekannte Täter bereits in der Zeit zwischen Freitag, 9. September, 17 Uhr, und Samstag, 10. September, 8 Uhr, Zugang zu einem umzäunten Baustellengelände in der Rastenburger Straße verschafft. Dort entwendeten sie rund 60 sogenannte Europaletten in einem Gesamtwert von fast 2000 Euro. Aufgrund der hohen Anzahl an gestohlener Paletten geht die Polizei davon aus, dass die Täter zum Abtransport ein entsprechendes Fahrzeug verwendeten. Der Polizeiposten Mannheim Schönau hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Tat oder Täter beobachtet haben, werden aufgerufen, sich mit den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 0621/773230 in Verbindung zu setzen. baum/pol

