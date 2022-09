Hofgut und S-Bahnhof

Gleich zwei öffentliche Sitzungen der Mannheimer Bezirksbeiräte stehen am Mittwoch, 14. September, im Terminkalender der Stadt Mannheim: Der Bezirksbeirat in Sandhofen trifft sich um 19 Uhr in der SKV-Halle (Kalthorststraße 44). Auf der Tagesordnung stehen Sachstandsberichte zum Hofgut Kirschgartshausen, zum Vereinsbauvorhaben von SV und SKV sowie zum Kinderhaus Werner-Nagel-Ring. Bürgerinnen und Bürger können teilnehmen und sich noch bis 13. September anmelden (unter https://t1p.de/mt3iv).

Zeitgleich trifft sich am 14. September auch der Bezirksbeirat Seckenheim in der Turnhalle der TSG (Seckenheimer Hauptstraße 33). Hier geht es am Mittwochabend um Photovoltaikanlagen im Vorort und um den Ausbau des S-Bahnhofes. Auch hier ist eine Anmeldung bis 13. September erforderlich (unter https://t1p.de/oj6yg). baum