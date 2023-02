Hilfsaktionen für die Ukraine in den Mannheimer Stadtteilen

Mannheim. Nach dem Ökumenischen Friedensläuten, mit dem die evangelischen und katholischen Kirchen am 24. Februar um 17 Uhr an den Jahrestag des Angriffs Russlands auf die Ukraine erinnern, gibt es im Neubaugebiet Franklin eine besondere Aktion. Im Anschluss an das Glockengeläut wollen Anwohner am Bauwagen auf dem Platz vor der Sports-Arena gemeinsam Friedenslieder singen. Getragen wird die Aktion von der Initiative „Franklin klingt“, die schon im vergangenen Jahr mehrere Male zu einem offenen Singen eingeladen hat. Treffpunkt ist der grüne Bauwagen, der beiden Kirchen seit 2016 als Anlaufstelle dient.

In der Feudenheimer Gemeinde St. Peter und Paul wird das Friedensgebet weiter jeden Freitag um 18 Uhr fortgeführt. „Niemand hätte gedacht, dass wir noch immer zusammen mit Mitgliedern der evangelischen Gemeinde freitags für den Frieden beten“, so Hilde Koch, Sprecherin des Gemeindeteams. Der Inhalt des Spendenkorbs wird weiter dafür verwendet, deutsch-ukrainische Sprach- und Verständigungshilfen für Flüchtlinge und Familien, die sie aufnahmen, anzuschaffen.

Zudem wird unverändert Wachs im – tagsüber geöffneten – Vorraum der Pfarrkirche gesammelt, mit dem in der Ukraine Büchsenlichter hergestellt werden. Weit mehr als eine halbe Tonne Wachs kam schon zusammen und wurde gerade abgeholt. Das Wachs wird über die Aktion „Life Cologne“, die durch das Katholische Bistum Trier und die Evangelische Landeskirche im Rheinland unterstützt wird, in die Ukraine transportiert. Dort dienen die Lichter aus leeren Konservendosen und Kerzenwachs der Zubereitung warmer Mahlzeiten, geben Licht und Wärme, wenn nach Raketenangriffen der Strom ausfällt.