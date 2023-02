Helmuth Pfeil hinterlässt in Mannheim-Friedrichsfeld eine Lücke

Friedrichsfeld verliert mit Helmuth Pfeil einen seiner bekanntesten Einwohner: Der Vereinsmensch, eine Frohnatur und überall geschätzt und beliebt, ist in der Nacht auf den 7. Februar nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Neben dem FC Germania Friedrichsfeld, bei dem er Jahrzehnte nicht nur prägendes Mitglied, sondern Anpacker und Veränderer war, hinterlässt er auch in weiteren Vereinen eine Lücke.

In vielen Vereinen aktiv

1989 wurde Pfeil in den Kirchengemeinderat der evangelischen Gemeinde Friedrichsfeld gewählt und 1991 zu dessen stellvertretendem Vorsitzenden bestellt. Von 1997 bis 2007 vertrat er die Kirchengemeinde im Arbeitskreis „Sicherheit der Stadt Mannheim“. Weiterhin war er Mitglied im Friedrichsfelder Obst- und Gartenbau- sowie im Heimatverein, beim SC Germania Mönchzell, einem früheren Partnerverein des FC Germania, und bei den Musikfreunden Mönchzell.

Die Nähe zu dem Ort im Kraichgau geht auf Helmuth Pfeils Ehefrau Mechthild zurück, die aus Mönchzell stammt und einst zum Arbeiten nach Friedrichsfeld gekommen war. In der Bäckerei, in der Pfeil arbeitete, lernten sich beide kennen. Am 29. August 1966 fand die standesamtliche Hochzeit in Friedrichsfeld statt, am 17. September 1966 gaben sie sich in der Kirche von Mönchzell das Ja-Wort. Es folgten die drei Kinder Sabine, Volker und Michaela, auf die Pfeil stets stolz war.

Seine größten Fußspuren im Friedrichsfelder Vereinsleben hinterließ er beim FC Germania. Im August 1953 trat er als Zehnjähriger der Schülermannschaft bei und hielt in diversen Teams auch im Herrenbereich die Fäden zusammen. Ab 1984 übernahm er als Kassier eine offizielle Funktion und ist der Vorstandsarbeit bis zu seiner Krankheit treu geblieben. 1996 gestaltete er die neue Vereinssatzung des FC. Zwölf Monate später wurde er zweiter Vorsitzender und blieb das bis 2005, parallel übernahm er als Vereinschronist das umfangreiche Archiv. 2003 erhielt Pfeil die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg für langjährige Verdienste im Ehrenamt. 2007 wurde er zu seiner eigenen Überraschung zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt – eine Ehrung, die meist er selbst initiiert hatte. wy/Bild: Nowey