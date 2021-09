Helfer packen an

Mit Pandemie-bedingt mehr als einem halben Jahr Verspätung trafen sich die Mannheimer NaturFreunde kürzlich zur Jahreshauptversammlung. Mit Abstand und Maske hörten die Mitglieder den Bericht des Vorstandes, der Kasse und der Kassenprüfung.

Die noch andauernde Pandemie-Zeit sei nicht spurlos an dem Verein vorübergegangen: „Durch die Corona-Hilfe von Bund und Land konnten die finanziellen Verpflichtungen der beiden NaturFreunde Häuser, des Stadtheims im Herzogenried und des Kohlhofs bei Wilhelmsfeld, aber einigermaßen über die Runde gebracht werden“, so die NaturFreunde zu ihrer aktuellen Situation.

Duschen eingebaut

Dank tatkräftiger Hilfe konnten einige anstehenden Arbeiten ausgeführt werden. So hatten ehrenamtliche Helfer während der Pandemie etliche Renovierungen durchgeführt, wie die Zimmer gestrichen, neue Duschen eingebaut oder einen Spielplatz eingerichtet. Neu angelegt wurde zudem ein Klima-Garten, der aus drei Beeten mit unterschiedlicher Gestaltung besteht: Einmal mit blühenden Stauden, einmal mit Rasen und einmal mit einem Schotterbelag. Demnächst sollen hier auch Temperaturmesser angebracht werden – um zu demonstrieren, wie sich die Hitze auf die Gartengestaltung auswirkt.

Beteiligung an Buga

Auch die Beteiligung an der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim war Thema. „Hier werden die NaturFreunde Mannheim gemeinsam mit dem Landesverband Baden und dem Bezirk Nordbaden ein Areal bewirtschaften“, teilt der Verein mit. Der Anfang sei bereits durch die Beteiligung am Spinelli-Fest gemacht worden.

Bei den anstehenden Neuwahlen gab es für die Mitglieder keine Überraschungen: Vorsitzender ist weiterhin Rolf Schönbrod, Stellvertreterin bleibt Angelika Keuerleber und Kassierer Oliver Wenz. Zum Ende der Versammlung wiesen die NaturFreunde noch auf verschiedene Termine hin: So findet am 6. Oktober die Verlegung der Stolpersteine statt, und bereits am 3. Oktober steht das Dampfnudel-Essen im Stadtheim auf dem Programm. Der Adventsmarkt findet am 28. November statt. baum/red