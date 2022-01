Glockenweihe und eine neue Bühne

Für Wallstadt wird gleich der Januar ein bedeutender Monat: Am Sonntag, 30. Januar wird mit einem Festgottesdienst die neue Glocke der Petruskirche geweiht – ein seltenes, ungewöhnliches Ereignis. Noch vorher erwarten die Wallstadter Neuigkeiten von der Stadt, wie jetzt die konkreten Planungen für den Bau des Kultur- und Sportzentrums mit Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr aussehen.

Im Herbst gab es hinter den Kulissen Verhandlungen, wie man die ursprüngliche Konzeption abspecken kann, um die auf 28 Millionen Euro geschätzten Kosten zu reduzieren. Zuletzt war davon die Rede, dass man sich auf ein Raumprogramm für unter 20 Millionen Euro geeinigt habe – Details sind aber offen. Womöglich werden sie bereits am 12. Januar dem Bezirksbeirat Wallstadt präsentiert, vielleicht auch erst im Februar im Hauptausschuss.

In Käfertal steht dagegen fest, dass Mitte Mai die Umgestaltung des Stempelparks vor dem Kulturhaus abgeschlossen sein soll. „Kulturplatz“ nennt Ute Mocker, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine und Chefin vom Kulturhaus, den Platz jetzt schon. Dort wird auch eine Open-Air-Bühne entstehen, und kurz vor Weihnachten sagte die Landesregierung 37 000 Euro aus dem Förderprogramm „Zukunftsstark“ für eine Überdachung, Absperrgitter und technische Ausstattung zu. „Möglicherweise“, so Mocker, werde dort an den Sommerwochenenden zudem ein kleines Café öffnen.

Sie würde sich freuen, wenn bei dem Fest zur Einweihung von Park mitsamt der Bühne gleich die Beendigung der Sanierung vom Rathaus Käfertal sowie das Jubiläum „125 Jahre Eingemeindung Käfertal“ gefeiert würde – doch dazu gibt es bislang noch keine Pläne. Und das gilt für alle Stadtteilfeste.

Gemeindehaus fertig

Ob es nach zweijähriger Pause 2022 wieder große Straßenfeste, etwa die Kerwe in Wallstadt im Juli oder die Kerwe mit verkaufsoffenem Sonntag im Oktober in Feudenheim geben wird – keiner weiß es, da die Corona-Entwicklung unklar ist. So hat auch der Verein für Ortsgeschichte Feudenheim schon lange eine umfangreiche Ausstellung zur Landwirtschaft völlig fertig aufgebaut – aber sie bisher nicht zeigen können.

Im Sommer soll das neue Gemeindehaus mit Kindergarten der Evangelischen Kirche Feudenheim in der Eberbacher Straße fertig werden. Danach will der private Investor mit der Sanierung vom benachbarten „Prinz Max“ beginnen, denn dort hat der evangelische Kindergarten ja vorübergehend einziehen dürfen.

Ebenso im Sommer sollte das markante Hochhaus am Aubuckel komplett saniert sein. Zu Füßen des Hochhauses, auf dem Spinelli-Gelände, gehen die Arbeiten für die Bundesgartenschau weiter. In der Feudenheimer Au müsste laut Planung mit dem Bau des Radschnellwegs sowie der Pfeiler für die Seilbahn, die während zum Luisenpark pendelt, begonnen werden.

Auf der Vogelstang beginnt, nachdem der Neubau des Fritz-Esser-Hauses eröffnet wurde, der Abriss des verbliebenen alten Gebäudeteils, damit 44 Senioren-Eigentumswohnungen mit Pflegeservice entstehen können. Zudem hoffen die Vogelstängler, dass endlich ein Standort für den Seniorentreff gefunden und bekanntgegeben wird.

