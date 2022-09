Gespräche und Kabarett

Zu drei Veranstaltungen lädt die Freireligiöse Gemeinde im September ein. Sie finden jeweils im Forum Franklin statt. Los geht’s am Montag, 12. September, 14 Uhr (Carl-Scholl-Saal) mit einem geselligen Nachmittag zum Thema „Die Mannheimer Fähren“. Am Donnerstag, 15. September, 19 Uhr (Bistro) steht ein Gesprächskreis mit Landesprediger Thomas Lasi auf dem Programm. Kabarett ist schließlich am Sonntag, 25. September, 18 Uhr (Carl-Scholl-Saal) angesagt, wenn „Die ZWEIfler“ kommen. Um Anmeldung wird jeweils unter Telefon 0621/12 631 33 oder per Mail unter a.hald@forum-franklin.de gebeten. Coronabedingt finden alle Veranstaltungen nur unter Vorbehalt statt. bhr

