Generation im Einklang

Das Händelorchester Mannheim sucht zum Saisonstart ab sofort neue Mitspieler – vor allem Streicher, aber auch Hornbläser. Instrumentalisten aus der Region haben hier die Chance, gemeinsam mit derzeit 15 aktiven Musikern Teil eines anspruchsvollen Konzertprogramms zu sein.

Geleitet wird das Neckarauer Laienorchester von Eberhard Steinbrecher, Solo-Fagottist am Nationaltheater Mannheim. Das 1928 gegründete Orchester hat bezüglich seines Repertoires „Großes“ vor: „Bisher waren wir vor allem im Barock tätig, jetzt wollen wir mit Bläsern auch in den Bereich der Klassik vorstoßen und auch mal Sinfonisches spielen, wie Beethoven oder Bizet; auch Britten hatten wir schon mal“, erklärte Steinbrecher.

Dadurch würden ihr Programm und die geplanten Projekte noch ein bisschen attraktiver. Als Nächstes geplant ist ein Konzert Ende November zum 1. Advent in der Matthäuskirche. Für diese Probenziele werden dringend neue Mitspieler bei Violinen, Bratschen und Cello, aber auch Hornbläser wie Fagott, Oboe, Hörner gesucht.

Das Orchester ist durch Krankheit, Beruf und aus Altersgründen empfindlich geschrumpft, obwohl es erst vor kurzem mit dem Orchester der Waldorfschule fusioniert hat. Das Händelorchester Mannheim appelliert daher an alle spielfreudigen Streicher und Hornbläser in Mannheim und umliegenden Orten, sich für das kommende Klassikprojekt aktiv zu beteiligen.

„Es ist ein sehr nettes Orchester, das aus sehr unterschiedliche Altersgruppen besteht“, erzählte Steinbrecher. Ein Orchester-Mitglied ist die 101-jährige Gerda Lambrecht, die Musik studiert hat und bis Ende ihrer 90er Jahre immer noch aktiv musiziert hat. „Es gibt keinen Druck, da wir jeden mitnehmen wollen“, betonte der Dirigent.

Wie viel Spielfreude und Engagement die Mitspieler verbindet, erlebte der Mannheimer Morgen bei einer Orchesterprobe in der Jakobuskirche in Neckarau. In Abwesenheit des Dirigenten wurde die Probe geleitet von Susanne Deeg. Die Oberärztin am Universitätsklinikum Mannheim ist die Konzertmeisterin des Orchesters. Auf dem Programm stand die L‘Arlesiennen Suite Nr. 2 von George Bizet. Nicht oft hört man ein Laienorchester, das so homogen, mit so viel Spielfreude, technisch souverän und zupackend in der Gestaltung agiert.

Für die neue Saison ist ein vielfältiges Programm geplant: beispielsweise im November 2022 ein gemeinsames Probenwochenende in Weikersheim. Die nächste Konzertreise führt 2023 nach Chartres. Schon allein deshalb lohnt es sich, Mitglied im Orchester zu werden.

Das Händelorchester probt immer donnerstags in der Lukaskirche zwischen 19.30 und 21.30 Uhr. Die Matthäuskirche ist jedoch die Heimatkirche des Orchesters und traditionell der Aufführungsort seines vorweihnachtlichen Jahreskonzertes.

Spaß am Musizieren

Teilnahmevoraussetzung ist Spaß am gemeinsamen Musizieren; ein Vorspiel ist nicht nötig. Die Spieler*innen erwarten engagierte und doch lockere Probenabende in Gemeinschaft mit Laien und Berufsmusikern in einer sehr harmonischen „Wohlfühlatmosphäre“. Interessenten kommen einfach spontan vorbei oder melden sich per Mail: an kontakt@haendelorchester.de.