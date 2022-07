Gästeregatta beim WSV

Der Wassersportverein Mannheim Feudenheim feierte auf dem Vereinsgelände auf der Maulbeerinsel besonders sportlich: Traditionell stand die Gästeregatta auf dem Programm: Auf einer Strecke von 200 Metern maßen Mannschaften der Mannheimer und Feudenheimer Vereine wie DJK, Narrebloos oder Feuerwehr ihre Kräfte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sportliche Erfolge

Vor über hundert Gästen und bei bestem Wetter gingen acht Teams an den Start. Obwohl es nicht nur um den sportlichen Erfolg ging, gab es Siege: So bezwang die Mannschaft (Familie) um Susi Bauer die Favoriten in den Vorläufen und im Finale. Den zweiten Platz erreichte das Männerteam „Rockets“. Dritte wurden die Narrebloos aus Feudenheim.

Viel Freude und gute Laune hatten die Feuerwehr aus Feudenheim, die Mannschaft der DJK, das WSV-Fußballteam und eine Lehrermannschaft der Feudenheim Realschule sowie „Peer 23“ an Bord. Doch für alle war die Anstrengungen in der ungewohnten Umgebung eines 7er Kanadiers nicht zu unterschätzen. Bis in die Dämmerung wurde auf der Maulbeerinsel gefeiert. red