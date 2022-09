Funkstreifenwagen in Haßloch beschädigt

Haßloch. Ein Funkstreifenwagen wurde durch unbekannte Täter am Samstagmorgen in Haßloch beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, näherten sich die Täter dem abgestellten Streifenwagen gegen 3.00 Uhr am Bahnhof in Haßloch. In Abwesenheit der Beamten wurde daraufhin die Windschutzscheibe des Streifenwagens durch bisher unbekannte Gegenstände beschädigt. Infolgedessen flüchteten die Täter in eine unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

