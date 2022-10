Franz Kain "babbelt und gestikuliert" in Mannheim-Waldhof

„Zehn Jahre später“: Mit diesen drei Worten könnte das neue Programm „Kain Allein Daheim 2“ von Franz Kain (kl. Bild) beginnen, das am Sonntag, 27. November, um 18 Uhr bei den Kulturtagen auf dem Waldhof im Franziskussaal zu sehen ist. Nun zieht es ihn zurück auf die Bühne, wo er in Kurpfälzer Mundart erzählen möchte. „Kain babbelt und gestikuliert, es sprudelt förmlich aus ihm heraus, was er in den letzten Monaten vor allem allein daheim erlebt hat“, heißt es in der Ankündigung der Kulturtage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was vor zehn Jahren nicht wirklich vollendet wurde, hat Franz Kain nun in seinen eigenen vier Wänden umgesetzt. Damals ist er durchs Haus marschiert und hat gestöbert. Jetzt hat er gründlich aufgeräumt: Auf dem Dachboden, im Keller, in der Garage, überall hat er sich umgeschaut und so allerlei Wahnwitziges entdeckt. Damals hat er sich noch nicht getraut, etwas wegzuwerfen - die Gefühle für so manches Erinnerungsstück waren einfach zu stark. Also blieb fast alles an Ort und Stelle. Selbst die alten „Schaffklamotte“ sind fast alle noch da und wurden bis heute nur zum Bruchteil benutzt. Im Gegenteil: es kam noch viel eigentlich Ausrangiertes es dazu, was „fer dehoamrum“ allemal noch getragen werden können sollte.

bzw_Franz_Kain.jpg Zwingenberg, Theater Mobile, Franz Kain – De Baby Boom Bu, 26. Oktober; 20:00 © Theater Mobile

Wegwerf-Wahnsinn

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Abenteuer Speyerer Familie erlebt abruptes Ende eines Road-Trips Mehr erfahren Programmtipps Wahre Kulturjuwelen im Schatzkistl Mannheim erleben Mehr erfahren

„Aber jetzt - es war höchste Zeit für das große Ausmisten! Wie für viele andere Menschen, die ich auf diversen Müllhalden der Region oder in der Autoschlange vor der AVR getroffen habe. Der reinste Wegwerf-Wahnsinn ist entbrannt, auch bei mir“, sagt der Alltagssatiriker. Und dennoch, es ist immer genügend übrig geblieben. Von der Schreibmaschine, mit der der gelernte Redakteur so vieles geschrieben hat für Zeitungen und Hörfunk, bis hin zum „Schoggelgaul“, dem Schaukelpferd seiner Tochter - „wo fängt man an, wo hört man auf, das ist immer die große Frage, wenn man versucht Ordnung und Platz zu schaffen.“

Franz Kain kommt am Sonntag, 27. November, 18 Uhr, zu den Kulturtagen. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Aktuelle Termine und Informationen gibt es im Internet (www.kulturtage-waldhof.de) oder Telefon (0172/6250081). baum/red (Bild: zg)