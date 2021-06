Flohmärkte in vielen Höfen

Von Nachbarn für Nachbarn: Das ist das Motto der „Nachbarschafts-Flohmärkte“. Initiiert und koordiniert vom Jens Flammann von der Initiative „Erlebnisorte“ können am 12. Juni, in Wallstadt Schätze aus Keller und Kammern gehandelt werden. Von 15 bis 19 Uhr gibt es im Ort 21 Flohmarktstände in Höfen der Alemannenstraße, der Buchener Straße, der Frankenstraße, der Gottfriedstraße, der Hardtheimer Straße, der Herrmannstraße, der Königshofer Straße, der Mosbacher Straße, im Rohrkolbenweg, in der Römerstraße, in der Schefflenzer Straße, in der Storchenstraße, im Teutonenring und im Trollblumenweg. Die Händler beteiligen sich an den Organisationskosten, so Flammann, der vor „fliegenden Händlern, Gehweg-Verkauf und Trittbrettfahrern“ warnt. Militaria, Kriegsspielzeug, neue Waren, Pornografie und Lebensmittel dürfen nicht angeboten werden. Im Stadtteil werden Schilder mit Lageplänen der Flohmarkt-Standorte aufgehängt und drei Recyclingstationen eingerichtet, wo man ausgediente Mobiltelefone und Spielkonsolen abgeben kann. pwr

