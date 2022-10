Stadtrat Alexander Fleck bleibt Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Feudenheim. Der auf Verkehrs- und Strafrecht spezialisierte Anwalt ist seit 22 Jahren in dem Ortsverband aktiv und seit 2009 Vorsitzender. Er wurde nun von den Mitgliedern einstimmig im Amt bestätigt. Stellvertreter sind weiter Rolf Götz und Elisabeth Weiß, Schatzmeisterin Gabriele Fleck.

Mit Pascal Heyne (Presse- & Internet), Elvira Will (Schriftführerin) und Hagen Müller (Mitgliederbeauftragter) wurden gleich drei Mitglieder neu für eine Mitarbeit im engeren Vorstand gewonnen. Der Vorstand wird durch die Beisitzer Karl Hoffmann, Christopher Kern, Hanns Larcher, Angelika Pietsch, Peter Weilbach und – neu – Stadtrat Alfried Wieczorek komplettiert.

Fleck kündigte an, sich weiter mit den „Herausforderungen und Zumutungen“, die mit dem von der Stadt entwickelten Konzept für Anwohnerparken während der Bundesgartenschau einhergehen, auseinandersetzen. „Ich kann gut nachvollziehen, dass Einzelhandel, Gewerbetreibende, Heilberufe und Freie Berufe Existenzsorgen haben“, so Fleck, der auch Kreisvorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung ist. „Wir brauchen hier eine sinnvolle Lösung“, forderte er die Verwaltung auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

„Es kann nicht sein, dass wir die Kunden und Mitarbeiter der Geschäfte und Praxen während der Zeit der Buga quasi aus Feudenheim ausschließen,“ meinte er. Eine starke CDU sei notwendig, um noch Schlimmeres zu verhindern. pwr