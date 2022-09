Feuerwehreinsatz im Jungbusch

Mannheim. Durch einen Brand im Stadtteil Jungbusch ist am Samstagnachmittag in Mannheim die Feuerwehr im Einsatz gewesen. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu einem Schwelbrand beziehungsweise einer Rauchentwicklung gegen 15.10 Uhr in einem Silolager. Die Bewohner wurden nicht beeinträchtigt. An dem gelagerten Gut und einer Maschine entstand ein Sachschaden, dessen Höhe noch geprüft werden muss. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes wurde der Verkehr durch die Polizei umgeleitet. Es kam bislang zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Weiterhin gab es keine Verletzten. Die Arbeiten der Feuerwehr dauern weiter an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1