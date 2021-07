Familiensingen im Unteren Luisenpark

Am Sonntag, 11. Juli, von 10.30 bis 11 Uhr findet das Offene Familiensingen der Mannheimer Liedertafel erstmals im Freien statt, denn Chorleiterin Karolina Münch zieht mit dem Offenen Familiensingen in den Unteren Familienpark. Familien mit Kindern dürfen dort zwischen den Bäumen gemeinsam singen und musizieren. „Babys und Kinder (bis zum Alter von sechs Jahren) sind mit ihren Eltern, Großeltern oder sonstigen großen Menschen eingeladen, mitzusingen oder einfach nur zu lauschen“, heißt es in der Ankündigung der Liedertafel. Eine Picknickdecke ist mitbringen. Anmeldungen sind per E-Mail (kontakt@mannheimerliedertafel.de) unter Angabe der Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) möglich und erforderlich. baum/red

