Sandhofen/Schönau

Für den zweiten Advent, am Sonntag, 4. Dezember, von 14-17 Uhr lädt der Förderverein des Zentralen Mannheimer Lehrgartens zu einem kleinen Adventskonzert ein. Zwischen 15 und 16.30 Uhr können die Gäste bei Glühwein, Kaffee und Gebäck den Posaunenchor der Emmaus-Gemeinde genießen sowie über die Mundart-Texte von Hubert Becker schmunzeln. Die Veranstaltung findet „open air“ statt. Schon ab 14 Uhr können Besucher hier auch ihren Christbaum kaufen. Rückfragen: Zentraler Lehrgarten 0621/77 18 12, Lilienthalstraße 60 oder unter lehrgarten@gemeinschaftswerk-mannheim.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Oststadt

Zum Adventsliedersingen mit den Kinderchören der ChristusFriedenGemeinde lädt die Christuskirchen-Kantorei für Sonntag, 4. Dezember, um 16 Uhr in die Christuskirche ein. Die Leitung haben Nathalie Seelig und Marion Krall. Stimmbildnerin ist Serena Hart. Es sind etwa 60 Kinder in sechs Gruppen zu hören.

Waldhof

Am Montag 5. Dezember wird der erste Weihnachtsbaum für den neugestalteten Taunusplatz angeliefert und aufgestellt. Die Tanne wurde von der Caritas und der Gemeinde St. Franziskus gespendet. Kindergärten, Waldhofschule, sowie die Einrichtungen der Caritas am Taunusplatz basteln bereits seit Wochen am Baumschmuck. Bei einer gemeinsamen Aktion am Mittwoch 7. Dezember ab 10.30 Uhr werden Kinder, Senioren und Anwohner gemeinsam den Weihnachtsbaum schmücken und die Beleuchtung erstrahlen lassen. Das Restaurant Landolin bietet Glühwein und heißen O-Saft an.

Gartenstadt/Käfertal

Mehr zum Thema Stadtteile Es weihnachtet an allen Orten in den Mannheimer Stadtteilen Mehr erfahren Ladenburg Musikalisches im Advent Mehr erfahren Brauchtum Jeden Tag öffnen sich Türchen Mehr erfahren

Um den Weihnachtsstern und die Sterndeuter aus dem Morgenland geht es am Mittwoch, 7. Dezember, 18.30 Uhr im Käfertaler Wald. Der Treff „Folge dem Weihnachtsstern“ beginnt an der Gnadenkirche, Karlsternstraße 1, von wo aus es zum rund 1,5 Kilometer langen gemütlichen Spaziergang geht. Zur Wegbeleuchtung wird eine Lampe empfohlen. Nach rund einer Stunde endet der Spaziergang bei Weihnachtsplätzchen, Punsch und Glühwein am Pavillon des Karlsterns. red