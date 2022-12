„Erleben Boom an Anmeldungen“

In der GBG-Halle am Herzogenried fand ein Basketballturnier mit weihnachtlichem Flair für U10-Kindermannschaften statt, ausgerichtet von der Spielgemeinschaft SG Mannheim. Obwohl nur übersichtliche zehn Mannschaften teilnahmen, dauerte das Turnier den ganzen Tag, denn es gab kein K.O.-System, sondern jede Mannschaft spielte gegen jede. Das waren 55 Spiele.

Im Anschluss gab es Siegerehrungen und für jedes Kind eine Urkunde und eine Weihnachtstüte. „Das ist das erste Weihnachtsturnier, wir möchten damit die Kinder zu Basketball hinführen und Werbung für Mannheim machen“, sagte Joachim Golly, SG-Mitglied und Mit-Organisator des Turniers.

Die SG Mannheim spielt aktuell in der ersten Regionalliga Südwest. Die Idee entstand bei einem Turnier in Bruchsal, bei dem die SG Kontakte zu verschiedenen Coaches knüpfte. Warum nicht auch ein Turnier in Mannheim ausrichten? Und noch dazu mit weihnachtlichem Flair, denn in der Pause bekamen die Kinder Besuch vom Nikolaus.

Die Mix-Mannschaften kamen zum größten Teil aus dem Raum Mannheim-Heidelberg, hatten teilweise auch eine längere Anfahrt, wie zum Beispiel der TV Marbach. Mannschaftsbusse? Gibt es nicht, die Kinder werden von ihren Eltern gebracht. Viele der Eltern spendeten einen Kuchen für das Buffet, von dessen Erlös wiederum kleine Geschenke für die U10-Mannschaft gekauft wurden.

Foto mit den Globetrotters

In der größeren SAP-Arena bekommen Basketball-Fans noch öfter etwas geboten. „Beim Spiel der Harlem Globetrotters waren wir mit der U10- und U12-Mannschaft vor Ort. Wir hatten die Möglichkeit, im Vorprogramm mit den Globetrotters auf dem Feld zu spielen und danach ein Gruppenfoto zu machen“, berichtete Golly.

Auch am gestrigen Dienstag gab es in der SAP-Arena ein Spiel der ersten Liga zwischen MLP Academics Heidelberg und FC Bayern München, das die Kinder besuchen konnten. „Unser Management hat erreicht, dass sie zusammensitzen können“, meinte Golly begeistert.

Überhaupt habe sich das Interesse für Sportarten etwas gewandelt, findet Turnier-Organisator Golly: „Nach der Basketball-Europameisterschaft diesen Herbst erlebten wir einen Boom an Anmeldungen. Die Fußball-WM ist etwas untergegangen, dafür erlebten andere Sportarten einen Hype.“ Bei der Europameisterschaft wurde Spanien Meister, Frankreich Zweiter und Deutschland landete auf dem dritten Platz.

In der Mittagspause des Turniers gab es neben dem Nikolaus noch ein anderes Highlight. Albert Kuppe, der in verschiedenen Vereinen in der Region spielte, zuletzt bei USC Heidelberg, und in diesem Jahr seine Spielerlaufbahn beendete, schaute auf eine Autogrammstunde vorbei. Er machte mit den Kindern auf dem Feld Dreierwürfe, bei denen es Freikarten für das große Spiel gegen Bayern München zu gewinnen gab.

SG kommt auf Platz 2

Beim Weihnachtsturnier in der GBG-Halle belegten übrigens die Kinder der PSK Lions aus Karlsruhe den ersten Platz. Die SG Mannheim freute sich über Rang 2, und der USC Heidelberg erspielte sich den dritten Platz.