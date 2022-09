Erinnerung an Lechleiter-Gruppe

Vor 80 Jahren, am 15. September 1942, wurden 14 Mitglieder der Mannheimer Lechleiter-Gruppe in Stuttgart hingerichtet. Drei kamen schon zuvor bei Verhören und Folter ums Leben. Beim zweiten Prozess am 22. Oktober 1942 in Stuttgart wurden weitere fünf Mitglieder zum Tode verurteilt und am 24. Februar 1943 in Stuttgart hingerichtet. An diese WiderstandskämpferInnen will die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Bund der AntifaschistInnen sowie das Offene Antifaschistische Treffen Mannheim erinnern: am Donnerstag, 15. September, 18 Uhr, auf dem Georg-Lechleiter-Platz.

Illegale Zeitung

Lechleiter war Landtagsabgeordneter der KPD im Badischen Landtag und wurde schon direkt nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten erstmals inhaftiert. Nach seiner Entlassung gründete er die Widerstandsgruppe und brachte seit Herbst 1941 die illegale Zeitung „Der Vorbote“ heraus. Aufgabe der Gruppe aus Sozialdemokraten und Kommunisten war es, Flugblätter zu verteilen. Der 2. Senat des Volksgerichtshofes in Mannheim verurteilte die Mitglieder der Gruppe am 15. Mai 1942 zum Tode. baum/red