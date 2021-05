„Einfach eng und gefährlich“

„Muss denn erst ein Unfall passieren, ehe sich etwas an der Verkehrssituation in der Schönauer Straße ändert?“, fragt sich nicht nur Anwohner Martin Griesshaber. Für ihn ist vor allem der Autoverkehr ein Ärgernis. Auf der einen Seite der Straße würden Fahrzeuge zum Parken stehen – ohne entsprechende Beschilderung. Mit je zwei Reifen werde halb auf der Straße und halb auf dem Gehweg geparkt. Für Menschen mit Kinderwagen oder mit Rollstuhl gebe es dann keine Möglichkeit mehr, ungefährdet zu passieren. Würden die Autos entsprechend der Straßenverkehrsordnung komplett neben dem Gehsteig auf der Straße stehen, könnte diese definitiv nur in eine Richtung befahren werden. Für Busse und Lastwagen wäre die Straße dann zu schmal. Für die Befahrung in beide Richtungen sei diese aber in gar keiner Form ausgelegt, sagt der Anwohner.

Durchsetzung dauert noch

Die Stadt zeichnet das richtige Parken an dieser Stelle so auf: „Nach den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung ist zum Parken an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren, sofern dort keine einschränkenden Beschilderungen oder Markierungen vorhanden sind. Das gilt in der Regel auch, wenn man nur halten will. Auf Gehwegen ist das Parken ebenfalls unzulässig, sofern es nicht durch entsprechende Beschilderung und oder Markierung gestattet ist.“ Laut Stadt dauere die Durchsetzung dieser Regel noch eine Zeit: Das sogenannte „Halbbordparken“ – also mit zwei Rädern auf dem Gehweg – wird aktuell in Mannheim, wie auch in anderen Kommunen im Land, noch geduldet, wenn eine ausreichende Restgehwegbreite zur gefahrlosen Nutzung des Gehweges durch Fußgänger verbleibt.

Parkverbot am Straßenrand Das Parken ist neben den Regelungen durch einschränkende Beschilderungen oder Markierungen unzulässig vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen bis zu je fünf Meter von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten, soweit in Fahrtrichtung rechts neben der Fahrbahn ein Radweg baulich angelegt ist, vor Kreuzungen und Einmündungen bis zu je acht Meter von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten, wenn es die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert, vor Grundstücksein- und -ausfahrten, auf schmalen Fahrbahnen auch ihnen gegenüber, über Schachtdeckeln und anderen Verschlüssen, wo durch das Zeichen 315 für Gehwegparken oder eine Parkflächenmarkierung das Parken auf Gehwegen erlaubt ist, vor Bordsteinabsenkungen. has

Bei zu geringer Restgehwegbreite wird das regelwidrige Parken bereits heute durch den Fachbereich Sicherheit und Ordnung geahndet, so dass die schwächsten Verkehrsteilnehmer – wie etwa Rollstuhlfahrer oder Mütter mit Kinderwagen – den Gehweg ungehindert nutzen können.

Nach Angaben der Verwaltung wurden zwischen dem 1. November 2020 und dem 3. Mai 2021 im Stadtteil Sandhofen insgesamt 1482 Verwarnungen ausgestellt. „Im Bereich der Schönauer Straße wurden in diesem Zeitraum 40 Beanstandungen zu unterschiedlichen Verstoßarten – hier in Bezug auf das Parken auf dem Gehweg, das Parken im Halteverbot, das Parken im eingeschränkten Halteverbot, das Parken auf Richtungspfeilen sowie in Bezug auf das Parken innerhalb einer Grenzmarkierung für eine Parkverbotsstrecke – dokumentiert.“ Für Anwohner Griesshaber ist das nicht die Lösung. Er fragt sich, warum es nicht möglich sei, die Schönauer Straße als Einbahnstraße in die eine Richtung und die Sonnenstraße vom Stich kommend am Revier Sandhofen vorbei ebenfalls als Einbahnstraße auszuweisen. „Dann könnte auch auf jeweils einer Seite eine ordentliche Parkfläche gekennzeichnet werden.“ Für ihn wäre damit das Problem gelöst.

Parkdruck im Stadtteil

Die Stadt stellt dazu klar: „Dem Opportunitätsprinzip des Ordnungswidrigkeitenrechts folgend, liegt es im Ermessen der verkehrsüberwachenden Behörde, zu entscheiden, ob und unter welchen Bedingungen Gehwegparken beanstandet wird. Solch ein Ermessen übt der Fachbereich Sicherheit und Ordnung mit der oben aufgeführten Tolerierung eines Gehwegparkens unter Belassung einer ausreichenden Restbreite aus, um vor allem dem immer mehr zunehmenden Parkdruck entgegenzuwirken.“

Bis eine endgültige Lösung gefunden sei, dauere es aber, so die Behörde: „Wir werden jedoch insbesondere dort tätig, wo besondere Gefahren bestehen, zum Beispiel auf Schulwegrouten oder dort, wo eine ausreichende Restgehwegbreite nicht mehr eingehalten wird. Zudem gehen wir selbstverständlich Beschwerden aus der Bürgerschaft über individuell festgestellte Missstände nach“, verspricht die Stadt.

