Eine Vergangenheit, die bis heute mahnt

Es sind die ganz großen Kreise der deutschen Nachkriegsgeschichte, die Michael Caroli an diesem denkwürdigen Abend vor der Sandhofer KZ-Gedenkstätte dreht – um schlussendlich ganz konkrete Impulse zu setzen, die persönlicher, nahbarer und auch tiefgreifender kaum hätten sein können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch von Anfang an: Die bewegenden Flötenklänge Joseph Laubers noch präzise im Ohr, fasst Gedenkstätten-Vorstand Caroli zusammen: Hätte es Mitte der 70er Jahre an der PH Ludwigsburg nicht jene Diplomarbeit gegeben, die das Außenkommando des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof in den Blick genommen hätte – vielleicht wüsste man noch heute wenig über das Schicksal von 1060 polnischen Häftlingen, die auf grausame Art und Weise zur Arbeit bei Daimler-Benz gezwungen wurden – einige verloren in Mannheim ihr Leben.

Gerüst des Gedenkortes

Doch so facht der Volkstrauertag 1978 die Debatte über die Gräueltaten in Sandhofen an, im Februar 1981 gründet sich ein Arbeitskreis, der systematisch damit beginnt, nach Überlebendenberichten zu forschen. Keine zehn Jahre später gründet sich mit dem Trägerverein jene wichtige Struktur, die bis heute das Gerüst dieses Gedenkortes markiert.

Eines Erinnerns, das aus den Worten von Engagierten des Stadtjugendrings, der Gedenkstätte selbst und des Mannheimer Marchivums überwältigend deutlich werden. Worte wie die über Zdzislaw Kapuszinski, der den kalten Winter 1944 beschreibt, in dem er sich und seine Mitgefangenen täglich allein im dünnen Zwirn, mit Holzschuhen und ohne einen Tropfen zu trinken zur Fabrik schleppen musste – die stundenlangen Appelle morgens und abends nicht einmal mit eingerechnet. Dass die Qualen des Frosts ihm noch Jahre nach dem Krieg die Lunge zerstörten: Es passt ins Bild einer Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten, die couragierte polnische junge Männer entführten, verbrachten und mit geplanter Grausamkeit dezimierten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es sind solche Szenarien, von denen auch die Geschichte des Untergrundkämpfers Zbigniew Muszynski erzählt, dessen gesundheitlicher Zustand in Sandhofen so dramatisch abnimmt, dass er mit 80 weiteren Inhaftierten in ein sogenanntes „Sanatorium“ des KZ Bergen-Belsen gebracht wird. Der vorgebliche Heilort ist in Wahrheit jedoch ein tiefschwarzes Gebäude voller Nässe und verrosteter Betten. Das Sterben in diesem Komplex des Unheils normalisiert sich – und auch Muszynski ist sich fast sicher, nicht mehr lange auf dieser Welt weilen zu können. Als das Lager 1945 schließlich befreit wird, werfen ihn selbst die Helfer der Besatzungsmacht zunächst auf einen Leichenhaufen.

Bis Krankenschwestern entdecken, dass „Häftling X“, wie sie den Schwerverletzten ohne Erinnerung nennen, doch noch lebt. Dass der gesundete Pole nach dem Krieg nicht nur erneut für die Armee – wenn diesmal auch für die amerikanische – eintritt, sondern durch einen Einsatz auf dem Stützpunkt in Käfertal sogar den Weg zurück nach Mannheim findet: Es gehört zu den besonderen Winken des Schicksals, von denen man nur selten je Notiz erhalten darf. Wenngleich die Arbeit Peter Koppenhöfers 1981 klarstellt, dass dies in der Tat kein Einzelfall ist. Auch Jerzy Czuj, der nach seinen Leiden unter dem NS-Regime zunächst durch verschiedene Teile Europas reist, kommt der Bürgerrechtler Czuj über handschriftliche Notizen auf die Spur, findet heraus, dass der ehemalige Zwangsarbeiter sich heute in einer Kartonagenfabrik verdingt, auf der Hochstätt lebt – und sogar zu persönlichen Gesprächen bereit ist.

Für den Verein sind Zeitzeugnisse wie die von Czuj, der den Hunger bei dünner Steckrübensuppe und hartem Schwarzbrot in Sandhofen als so grausam beschreibt, dass selbst die Verlegung ins KZ Buchenwald als „unglaubliche Verbesserung“ zu verstehen war, ein Segen. Und dennoch sind es just solche Aufzeichnungen, die die Schikanen der Nazis samt Läusen und Schimmelbefall in all ihrer Drastik schildern. Briefe wie die von Waclaw Rygielski an die Witwe des verstorbenen Tadeusz Pawlicki zeigen daher von Brüderlichkeit in dunklen Tagen bis hin zur Depression des Leids unzählige Kapitel einer finsteren Vergangenheit, die bis heute bitter mahnen.

Dass sie im Hof der heutigen Gustav-Wiederkehr-Grundschule in so bewegender Wucht vorgetragen wurden, ist daher allen eine Ehre – den Überlebenden, den Hinterbliebenen und auch den couragierten Forschern auf der Suche nach Erinnerungen für ein zeitloses Mannheimer Kulturgedächtnis.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3