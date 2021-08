Einbruch in Asia-Shop - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Unbekannte Täter sind in einen Asia-Shop eingebrochen und haben dabei Bargeld entwendet. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter im Zeitraum zwischen Samstag 19.00 Uhr und Sonntag 07.35 Uhr in einen in der Heinrich-Lanz-Straße in der Schwetzingerstadt befindlichen Laden ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die Unbekannten zunächst die Glasscheibe der Eingangstür einzuwerfen, was jedoch nicht gelangt. Danach überwanden sie das Türschloss und gelangten ins Innere. Hier entwendeten die Einbrecher 300 Euro Bargeld aus der Kasse. An der Eingangstür entstand ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Anwohner, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1743310 zu melden.

