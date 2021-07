Drei Verletzte bei Kollision in Mannheim - Hubschrauber im Einsatz

Mannheim. Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall in Mannheim am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, landete ein Rettungshubschrauber nahe der Frankenthaler Straße in Sandhofen.

Im Kreuzungsbereich der B 44 und der Autobahnauffahrt zur A 6 kollidierten gegen 16.20 Uhr zwei Pkw, wobei mindestens drei Personen verletzt wurden. Hieraufhin wurde neben Polizei und Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber alarmiert, der anflog und vor Ort landete. Eine erste Überprüfung ergab jedoch, dass die Unfallbeteiligten nicht schwerer verletzt wurden. Die beiden Unfallfahrzeuge, ein Chevrolet und ein Mercedes, mussten abgeschleppt werden.

Beamte des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen haben die Unfallermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachteten oder sachdienliche Hinweise - insbesondere welcher der Fahrer "grün" hatte - geben können, werden gebeten, sich unter 0621 777690 zu melden.

Die Unfallaufnahme dauert zum Berichtszeitpunkt an; mit Verkehrsbehinderung im Bereich ist zu rechnen.

