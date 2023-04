Drei Personen bei Auffahrunfall in der Neckarstadt verletzt

Mannheim. Drei Personen sind am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall im Bereich des Alten Maßplatzes in Mannheim verletzt worden. Nach Polizeiangaben waren an dem Unfall drei Fahrzeuge beteiligt. Ein 24-jähriger Autofahrer eines Ford übersah gegen 12.30 Uhr ein vor ihm verkehrsbedingt wartenden Pkw und fuhr diesem auf.

Dieser wurde wiederum durch den Aufprall auf den vor ihm stehenden BMW aufgeschoben. Dabei erlitten alle drei Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von circa 15.000 Euro.

Die Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren im Einsatz. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.