Der Versuch der Normalität

Sie waren ein bisschen wie das kleine gallische Dorf bei Asterix, sie wollten nicht aufgeben – aber mussten dann doch: Die Aktiven des Carneval Club Waldhof (CCW) hatten sich als letzter Verein in Mannheim erst im Januar zu einer Absage der Kampagne entschlossen. „Doch wir sind noch immer der Überzeugung, dass wir den Menschen und somit unseren über 350 Aktiven Perspektiven aufzeigen müssen“, plant Vorsitzender Stefan Höß derzeit Veranstaltungen „nach dem März“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der CCW hat im November noch eine Vereinsprinzessin inthronisiert, es gibt Orden und ein Vereinsheft, „denn wir versuchen, das Vereinsleben so normal wie möglich zu gestalten – und da gehört selbstverständlich unser Kampagnenheft dazu“, bekräftigt Höß. Auch das Training der Garden, Gesangsgruppen und Cheerleader gehe weiter, „natürlich immer der Situation angemessen, teils in Präsenz, ansonsten online“, berichtet er. „Wir sind als Vorstand mächtig stolz auf unsere Aktiven. Sie haben sich immer etwas einfallen lassen und wegen den Hygieneregeln gab es nie ein Problem“, so Höß: „Man muss nur manchmal etwas um die Ecke denken und dann klappt es auch, eben öfters im Freien oder mit zusätzlichen Trainingszeiten, damit die Abstandsregeln eingehalten werden konnten“. Es habe auch keinen Coronafall im Verein gegeben, hebt Höß hervor.

Die Karnevalsvereine, über deren Aktivitäten wir sonst um diese ... Die Karnevalsvereine, über deren Aktivitäten wir sonst um diese Jah reszeit ausführlich berichten, sind wegen der Corona-Pandemie in der zweiten Kampagne weitgehend zur Untätigkeit verdammt. Aber die Vereine gehen sehr unterschiedlich

Etwas schwieriger sei, die Aktiven weiter zu motivieren, wenn Auftritte fehlen, „und genau deswegen haben wir uns erst sehr spät für die Absage der Fasnachtskampagne entschlossen“. Die Garde- und Abteilungsleitung versuche aber alles, die Kinder und Jugendlichen zu motivieren – die Weihnachtsfeier fand unter freiem Himmel statt, indem die Prinzessin am Kulturhaus Waldhof ein Weihnachtsgeschenk zum Abholen bereithielt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wirtschaftlich sei der Ausfall der Kampagne „ein Desaster nicht nur für uns, sondern auch für andere Vereine“, so Höß, da den Ausgaben keine Einnahmen gegenüberstehen – von den Mitgliedsbeiträgen abgesehen. Dabei sei der CCW „in der glücklichen Lage, dass sich die Mitgliederzahlen in der Waage halten“, so der Vorsitzende. „Andere Vereine haben leider mit Mitgliedereinbußen zu kämpfen. Bei uns herrscht die normale Fluktuation wie in den anderen Jahren auch“, so Höß. Nach seinen Angaben zählt der CCW über 600 Mitglieder, davon die Hälfte Kinder und Jugendliche. Er ist damit einer der größten Karnevalsvereine.

„Vereinzelt wurden ein paar Kündigungen geschrieben, aber dennoch bleiben uns viele unserer Mitglieder und Freunde treu“, berichtet Jessica Ellwanger von der Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Schönau. Der Verein sei „noch immer im vollen Lockdown“ und hatte bereits früh im vergangenen Jahr beschlossen, „noch ein Jahr zu warten“ und für 2022 gar keine Fasnacht zu planen. Daher seien keine Orden oder ein Vereinsheft in Auftrag gegeben worden und auch das Training für die Garde sei noch nicht gestartet.

Die „Stichler“ Sandhofen haben ebenso die meisten Aktivitäten eingestellt. Im Gegensatz zu den Schönauer Kollegen wollten sie zwar nicht 2022 erneut pausieren, sondern hatten früh begonnen, Prunksitzung, Kinderfasching und Fete zu planen. „Aber wir haben das im Spätjahr aufgrund der Corona Situation nicht weiter verfolgt“, so Oliver Strübbe, der Vizepräsident.

Mit Bollerwagen zum Markt

Schon früh sei aber die Entscheidung gefallen, den Sandhofer Fasnachtsumzug nicht stattfinden zu lassen. Ebenso habe der Verein von Anfang an darauf verzichtet, eine neue Prinzessin zu inthronisieren, und keine Orden produziert. „Beim kurzfristigen Start in die Kampagne hätten wir einen Corona-Not-Orden anfertigen lassen und die noch amtierende Prinzessin hätte diese Kampagne durchgeführt“, so Strübbe. „Spätestens, als die Absage der Kampagne durch die federführenden Vereine in Mannheim erfolgte, hat das für uns bestätigt, dass die getroffenen Entscheidungen durchaus richtig waren“, so der Vizepräsident. Elferrat Heiko Stasch hält mit kurzen Podcasts den Kontakt zu den Fans. Bisher gebe es weder verstärkt Eintritte noch viele Austritte. Finanziell sehen sich die „Stichler“ laut Strübbe „gut aufgestellt“. Man habe keine weiteren Kosten über das Planungsstadium hinaus und profitiere davon, eine von vielen Abteilungen des 2017 durch eine Fusion entstandenen Sport- und Kultur-Vereins Sandhofen (SKV) zu sein. „Aber wir merken alle, wie sehr uns die Veranstaltungen, das Zusammensein und das Treffen fehlt. Das ist unsere Motivation, mit viel Elan in die neue Kampagne zu starten“, so Strübbe.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Eventuell plane der Verein einen Steh-Empfang im Freien für Mitglieder an Fasnacht und wolle „wie im letzten Jahr ein Zeichen setzen mit Bollerwagen und Fasnachts-Kücheln auf dem Wochenmarkt am Fasnachtsdienstag, um zu zeigen, dass wir noch da sind“, ergänzt Willi Weiser, der Senatspräsident und Abteilungsleiter der „Stichler“ im SKV Sandhofen.