Defekte Waschmaschine verursacht Brand in Mannheimer Wohnung

Mannheim. In Mannheim ist durch eine defekte Waschmaschine ein Brand entstanden. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Nachbarn gegen 19.15 Uhr über den Notruf, dass in einer Wohnung in der Stamitzstraße ein Rauchmelder zu hören sein. Die Feuerwehr musste die Wohnungstür gewaltsam öffnen. Die Waschmaschine ist laut der Polizei in Brand geraten. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, verletzt wurde niemand. Brandursache war wohl ein technischer Defekt der Waschmaschine.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1