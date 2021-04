Coronavirus: Ein weiterer Todesfall, Inzidenz steigt auf 200

Mannheim. Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Dienstag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Laut Stadtverwaltung verstarb eine über 70-jährige Frau in einem Mannheimer Krankenhaus.

Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 274 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Zudem wurden am Dienstag 101 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich somit auf insgesamt 14.006. Bislang gelten in Mannheim 12.223 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 1.509 akute Infektionsfälle.

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 196,7. Laut den Zahlen des Landes Baden-Württemberg liegt die Inzidenz für Mannheim bei 202,2.

