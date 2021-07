CDU: Bahnhof Waldhof wird völlig umgestaltet

Mannheim steht beim geplanten Neu- beziehungsweise Ausbauprojekt der Deutschen Bahn Frankfurt-Mannheim-Karlsruhe vor großen Herausforderungen. Das treibt auch die CDU im Mannheimer Norden um. CDU-Altstadtrat Konrad Schlichter hatte deshalb ein Gespräch zwischen den drei Ortsverbänden sowie der Bürgerinitiative GESBIM und dem CDU-Bundestagskandidaten Roland Hörner in den Räumlichkeiten des TV 1877 Mannheim-Waldhof e.V. initiiert. Dabei wurde vor allem auf die anstehende komplette Umgestaltung des Bahnhofs Waldhof mit Gleisveränderungen und dem Umbau von Infrastruktur hingewiesen.

Zu Beginn stellten Schlichter und der Vorsitzende der GESBIM, Gunther Mair, Kernprobleme dar. Dadurch, dass das Stadtgebiet in drei DB Netz AG-Planungsbereiche zersplittert werde, gebe es keine Planung aus einem Guss, welche sämtliche Verkehrsströme ganzheitlich betrachte, heißt es im Anschluss in einer Mitteilung. So werde beispielsweise der S-Bahn-Verkehr bei der Streckenauslastung nicht ausreichend berücksichtigt.

Gemeinsame Ziele formulieren

„Wir alle wollen eine Verkehrs- und damit auch eine Klimawende. Dies bedeutet aber auch, dass es mehr Verkehr auf der Schiene geben wird“, so Mair. Die Auswirkungen des jüngst verabschiedeten Klimaschutzgesetzes auf Bundesebene seien aber in den Belastungsberechnungen nicht einbezogen, so dass es zu mehr als 289 Güterzügen in 24 Stunden kommen werde, fürchtet die Bürgerinitiative. Den Berechnungen müssten daher Zugzahlen zugrunde gelegt werden, die den Zielen des Klimaschutzgesetzes entsprächen.

Die stellvertretende Vorsitzende der GESBIM, Martina Irmscher, ergänzte: „Rund 17 Prozent der Güterzüge sind Gefahrguttransporte. Eine Zahl, die bei den Planungen zwingend berücksichtigt werden muss.“ Einig war man sich in der Bewertung, dass für die Stadt Mannheim eine Tunnellösung zum Rangierbahnhof erreicht werden müsse: diese könne die Mehrzahl aller Güterverkehre aufnehmen und so zu einer Lärmentlastung beitragen. Alles andere schade den Menschen in den Stadtteilen entlang den heutigen Bestandsstrecken. Außerdem forderten die Teilnehmenden, die durch öffentliche Mittel finanzierte VRN-Machbarkeitsstudie zu veröffentlichen.

Weiter am Ball bleiben

Roland Hörner, CDU-Bundestagskandidat, forderte „gemeinsame Ziele und Positionen zu formulieren und diese gemeinsam zu vertreten.“ Darüber hinaus sei es Aufgabe der Stadt, weiter in Berlin am Ball zu bleiben und im Schulterschluss mit der Region das Engagement zu erhöhen.

Bei allen Veränderungen müssten die DB AG und die Stadt frühzeitig aufeinander zugehen und eng zusammenarbeiten, um neben allen bestehenden Herausforderungen auch noch den Bedürfnissen einer Mannheimer Verkehrswende gerecht zu werden, so der CDU-Vorsitzende für den Waldhof, Christian Hötting. Das gelte auch für die Umgestaltung des Bahnhofs Waldhof (Gleisbett, Schienengeflecht). Ein Bahnsteig muss laut DB-Plänen abgebrochen, ein neuer soll gebaut werden.