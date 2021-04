Bürgerinitiative kämpft um Grün

Um den Sportplatz in der Rheingoldstraße zu erhalten, gründete sich 2013 eine Bürgerinitiative (BI). Auf der Fläche des Sportplatzes entstehen zwar inzwischen Einfamilienhäuser, doch die Initiative gibt es immer noch. Auch wenn der Erhalt des Sportplatzes gescheitert ist, gibt es an drei Rändern des Neubaugebiets Rheintöchterstraße noch Buschwerk und ein Wäldchen im Süden, das die Initiative schützen möchte, zum Beispiel als Unterschlupf für verschiedene Vogelarten wie Nachtigallen, Eichelhäher oder Grünfinken.

Im Bebauungsplan und dem dazugehörigen „Grünordnerischen Fachbeitrag“ sind „umfangreiche Grünvorgaben“ definiert, zwei Dezernate, nämlich IV (Bauen) und V (Umwelt) seien dafür zuständig, dass diese kontrolliert und eingehalten werden. Mit ihren Forderungen und ihrer Kritik richtete sich die Bürgerinitiative schriftlich an die beiden Dezernate. Im Zuge der Bauarbeiten wurde nämlich ein Großteil des einst sehr dichten Buschwerks ausgedünnt und laut Initiative zu viele Bäume gefällt, als von der Unteren Naturschutzbehörde genehmigt. „Wie kann es passieren, dass entgegen der Auflagen alles abgeholzt wird? Das ehemalige Buschwerk bietet nun einen trostlosen Anblick“, sagte Johannes Walter von der Initiative. Die Lage ist kompliziert, denn für das Wäldchen, den Nord- und den Ostrand ist die Stadt zuständig, für den Westrand die Grundstückseigentümer, sprich: die zukünftigen Bewohner. Auch die Zuständigkeit von zwei Dezernaten mache die Sache nicht einfacher, so die BI.

In ihrer Mail an die Stadt bat die Initiative, „daraufhin einzuwirken, dass im Baugebiet bei klarer Zuständigkeit die Grün-Vorgaben umgesetzt, Fehler ,geheilt’, Ersatz- und Nachpflanzungen durchgeführt und Weiterentwicklung des Grüns betrieben werden.“ Umwelt-Bürgermeisterin Diana Pretzell antwortete, man werde „den durchgeführten Rodungen nachgehen und gegebenenfalls weitere Schritte in die Wege leiten.“ Allerdings sei der „Grünordnerische Fachbeitrag“ eine „umweltbezogene Information“, die dem Bebauungsplan lediglich beiliege. Er sei nicht Teil des Bebauungsplans, von gemeinderätlichen Gremien weder gebilligt noch beschlossen worden und besitze „in der Folge auch keinen Rechtscharakter“, so Pretzell. Nachpflanzungen seien aber auf jeden Fall geplant, diese sind für den Winter 2021/22 angesetzt.

Antrag an den Gemeinderat

Für die Bürgerinitiative ist die Antwort unzureichend. Sie geht nach wie vor davon aus, dass der Fachbeitrag rechtlich gültig ist, da der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans im Inhaltsverzeichnis auf verschiedene Gutachten verweist, darunter auch auf den Fachbeitrag. Die Sache ist noch nicht geklärt, die Bürgerinitiative will sich weiterhin für den Erhalt der Grünflächen und des Wäldchens einsetzen. kge

Sie hat zwischenzeitlich Unterstützung durch die FDP/MfM-Gemeinderatsfraktion erhalten. Nach einem Treffen mit der BI kritisierte Stadträtin Kathrin Kölbl die Verwaltung: „Als der Bebauungsplan zunächst im Bezirksbeirat und dann im Gemeinderat beschlossen wurde, versicherte die Verwaltung den Gremien, dass der Baumerhalt und die Entwicklung des Umfelds durch die Auflagen für Bauherren und Eigentümer gesichert sei. Jetzt erreichen uns jedoch Berichte, wonach genau diese Auflagen nicht oder nur teilweise eingehalten werden. Es ist auch im Interesse der Eigentümer und Bauherren,wenn die Stadt klar kommuniziert, welche Regeln und Auflagen gelten. Das wollen wir von der Verwaltung jetzt genau wissen. Wie werden die Eigentümer informiert, wie die Auflagen kontrolliert und welche Maßnahmen werden dann umgesetzt?“ Ihre Fraktion habe einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat gestellt.