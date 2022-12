Budenzauber mit enormem Zuspruch

Glühweinduft lockte auf der Schönau überraschend viele Menschen auf den Parkplatz vor dem Bunker: Beim kleinen aber feinen Weihnachtsmarkt bereicherten zehn Buden das Areal, die Stufen dienten als Bühne.

Aber nicht nur heiße Getränke waren gefragt. Am Stand der SPD schmeckte den Besuchern die selbst gekochte Suppe. Und vor allem die Kinder konnten es kaum abwarten, bis sie die süßen Waffeln am Stand von „Kinder am Rande der Stadt“ vernaschen konnten. Am Verkaufsstand des Angelvereins SV Feudenheim gab es zwar keinen Fisch – das soll sich aber im nächsten Jahr ändern. Dafür wurden Bratwurst, Schafskäse und Frikadelle angeboten, zudem Feuerzangenbowle.

Nach der langen Corona-Pause war auf dem Markt viel los. © Angelika Engler

Die größte Attraktion für die Kinder war der Nikolaus an beiden Weihnachtsmarkttagen. Die weit über 150 Geschenke in Form von Süßigkeiten verteilte Nikolaus Stefan Höß mit Unterstützung von Stadtrat Thorsten Riehle. Gesponsert wurden die süßen Geschenke von Stefan Höß, der Kultur- und Interessengemeinschaft (KIG) und einer Standbetreiberin.

Das große Musikprogramm von Dominik Reisberg (bekannt aus Hart aber Herzlich), Einfach Wir, Father and Son, die Coverbandetten und die Garde des CCW mit der Weihnachtsgeschichte genossen die Zuschauer sehr. Um die Künstler und die Musikanlage kümmerte sich wieder James Scholl.

Der Vorsitzende der KIG Schönau, Willi Hamberger, sowie Andrea Safferling zeigten sich mit dem Verlauf des Weihnachtsmarktes sehr zufrieden. Zeitweise war der Platz so gut besucht, dass die Organisatoren überlegten, den Eingang kurz zu sperren, so Andrea Safferling. eng