Mannheim. Aufgrund einer Bombendrohung wird derzeit die Duale Hochschule in Mannheim mit allen verfügbaren Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr geräumt. Wie die Polizei mitteilte, soll am Freitagmorgen, gegen 9 Uhr, eine telefonische Androhung für die Hochschule in der Coblitzallee eingegangen sein. Einsatzkräfte sperrten die Umgebung weiträumig ab.

