Biker nehmen Fahrt auf

Die Seelsorgeeinheit Mannheim Nord lädt am 11. Juli alle Biker zur gemeinsamen Ausfahrt zum Motorradgottesdienst (MoGoDi) nach Baden-Baden ein. Der MoGoDi findet in der Autobahnkirche mit Live-Musik von „Tara und Sten“ statt. Thema ist: „Dem Himmel entgegen“. Der Gottesdienst findet, mit Abstand und den vertrauten Einschränkungen statt, 50 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind zugelassen). Treffpunkt ist am Sonntag, 11. Juli um 8.30 Uhr die Kirche St. Franziskus im Speckweg 6. Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr in der Autobahnkirche Baden-Baden. Die Rückfahrt erfolgt dann über die schönsten Straßen des Schwarzwaldes. Anmeldungen unter www.autobahnkirche-baden-baden.info/. schi

