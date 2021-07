Gleich zwei Bezirksbeiräte tagen am Mittwoch, 14. März, in den Mannheimer Stadtteilen Neuostheim-Neuhermsheim und in der Neckarstadt-Ost. Der Bezirksbeirat Neuostheim-Neuhermsheim beginnt seine Sitzung um 19 Uhr im Ratssaal des Stadthauses in N1. Aufgrund begrenzter Kapazitäten ist eine Anmeldung bis zum 13. Juli erforderlich (https://t1p.de/c3x9). Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Radfahr- und Fußgängerweg auf dem Neckardamm sowie das Anwohnerschutzkonzept BUGA 2023. Die Leitung hat Stadtrat Raymond Fojkar (Grüne). Am gleichen Abend um 19 Uhr tagt auch der Bezirksbeirats Neckarstadt-Ost (Anmeldung: https://t1p.de/5j1b). Im Saal der Kultur- und Sporthalle Spessartstraße stehen beispielsweise Berichte des Quartiermanagements Herzogenried sowie des Quartierbüros Wohlgelegen auf der Tagesordnung. Die Leitung hat Bürgermeister Dirk Grunert (Grüne). baum

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1