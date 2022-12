Eine ganz besondere Bescherung gab es auch in diesem Jahr für bedürftige Kinder und Familien in Mannheim. Michaela Kansy, Mitarbeiterin im Uniklinikum Mannheim und Organisatorin der Aktion, übergab 250 Präsente der Mitarbeiterschaft an die Quartierbüros Schönau und Wohlgelegen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universitätsmedizin Mannheim hatten die Geschenke gesammelt und verpackt, um sozial schwächeren Familien eine Freude zu machen. Beim Transport der Geschenke packten zudem Benjamin Klingler vom Quartierbüro Wohlgelegen sowie Christian Endres und Studentin Mara Morby vom Quartierbüro Schönau). Zudem sortierten einige ehrenamtliche Helfer der Beratungsstelle Kind & Kegel die Geschenke, die gleich an die Familien übergeben werden konnten. „Viele glückliche Kinderaugen und begeisterte und dankbare Eltern standen in den Eingangstüren, so macht die Arbeit Spaß“, freute sich Endres mit seinen Helfern. „Ein Riesen-Dankeschön geht an die Mitarbeiterschaft des Mannheimer Klinikums, die trotz Corona, Erkältungswelle und insgesamt viel Arbeit auch dieses Jahr wieder so viele Geschenke gepackt hat“, bedankt er sich bei allen Spendern.

Das größte Dankeschön gehe an Michaela Kansy, die schon Wochen vor der Aktion die Mitarbeiterschaft animiert, an die Geschenke erinnert, sie vorsortiert, gesammelt und aufbewahrt hat. baum/zg