Besinnliches und Rockiges - Lessinggymnasium in Mannheim-Oststadt stimmt auf Weihnachten ein

Rockige Töne, glockenhelle Stimmen, imposante Bläser, stimmungsvolle Klänge, harmonische Chöre und ein hinreißendes Ensemble: Das Publikum in der Christuskirche hatte angesichts so vieler junger Talente beim diesjährigen Weihnachtskonzert des Lessing-Gymnasiums seine helle Freude. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Austausches mit der französischen Partnerstadt Toulon letztes Jahr hatte die Musikfachschaft einen französischen Titel für ihr Schulkonzert gewählt: „Il est né le divin enfant“.

Freude nach der Corona-Pause

Die Freude darüber, dass sie nach langer Corona-Pause endlich wieder ein Weihnachtskonzert präsentieren konnten, wurde aber in vielen Sprachen dargeboten. Mit Barockmusik - „Rondeau“ aus der „Abdelazer Suite“ von Henry Purcell - eröffnete das Orchester unter Leitung von Sabine Kleinehr das Konzert. Auch beim gelungenen Schwenk in die moderne Zeit mit „Sleigh Ride“ von Leroy Andersen wurden in vielfältiger Weise die unterschiedlichen Charaktere und Klangfarben herausgearbeitet.

Ein Höhepunkt war die technisch anspruchsvolle Musik aus dem Musical „Frozen“, welche die jungen Musikerinnen und Musiker ebenfalls mit Bravour meisterten. Mit- und hinreißend präsentierte der Schulchor unter Leitung von Alexander Gütinger den Song „Soon and very soon“, der vom nahenden Weihnachtsfest kündigte. Mit „Senora Dona Maria“, einem Lied aus Chile, stimmten die 23 Sängerinnen und Sänger, begleitet von Chorleiter Gütinger mit dem Tambourin, anschließend ein gefühlvolles Marienlob an.

Und keine Stimmgruppe dominierte an falscher Stelle in den gelungenen Arrangements. Alle Jahre wieder ein Hörgenuss ist der Auftritt des Eltern-Lehrer-Chors, der das Publikum zunächst mit nach Afrika nahm: Das temperamentvolle „Gloria africana“ wurde begleitet vom Trommelrhythmus des Chorleiters Alexander Gütinger. Nach dem bolivianischen Weihnachtslied „Adoración al Niño Jesús“ ging die musikalische Reise frohgestimmt weiter mit „Immanuel, Immanuel“ von Sally DeFord. Für musikalische Überraschungen sorgte einmal mehr das „Ensemble Let’s Sing“ mit virtuosem à capella Gesang beim Gospel „Standing in the need of prayer“ oder dem Weihnachts-Klassiker „In dulci jubilo“ von Michael Praetorius.

Ungewöhnlich interpretierte das Ensemble unter Leitung von Alexander Gütinger das bekannte Lied von Johannes Brahms „Guten Abend, gut‘ Nacht“, hier gesungen von fünf Männerstimmen. Absoluter Höhepunkt war das lautmalerisch virtuos umgesetzte „Riu, riu, chiu“ des zehnköpfigen Ensembles. Für die Klasse 5b war es der erste öffentliche Auftritt.

Mit Trommel-Schlägen, Cajon und Percussion-Instrumenten stellten sich die Fünftklässler unter Leitung von Anna Klingmann problemlos den rhythmischen Anforderungen des Stückes „Little Drummer Boy“. Im Anschluss sang die Klasse 6b sauber intoniert ein inniges „Hallelujah“ (Leonhard Cohen).

Es folgte ein mitreißendes „Beggin‘“. Zum Klang von Piano, Bass und Drums der Klassenband „Netzfets“ wirkte das stimmungsvoll. Beim Weihnachtskonzert zeigte auch die Band „Hörsturz“ (K1) ihre Begeisterung für das gemeinsame Musizieren, mal gefühlvoll mit „Cold Arms“ von Mumford and Sons, mal fröhlich beim Song von The Marias „We’re the lucky ones“ oder aber „völlig losgelöst“ bei „Major Tom“ von Peter Schilling. Beim gemeinsamen Lied von Chören, Band und Orchester „Il est né le divin enfant - Dieser Tag ist ein Freudentag “ sang das Publikum begeistert mit.

Der Dank von Schulleiterin Dorothea Eisele galt allen Mitwirkenden für den dargebotenen Kunstgenuss und dem Musikkollegium für die Entdeckung und Förderung von Musiktalenten aus allen Klassenstufen.