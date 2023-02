Benefizveranstaltung für Ukraine in Mannheim

Germersheim. Einen Blick in das Herz der Ukraine wollen ukrainische Artistinnen und Artisten, Künstlerinnen und Künstler ihren Zuschauerinnen und Zuschauern am Sonntag, 26. Februar, bieten – und zudem Spenden für Waisenkinder, Ärzte und Tiere sammeln. Wie die Organisatoren der Benefizveranstaltung, die Evangelische Kirche in Mannheim sowie der ukrainische Hilfsverein Mannheim Arena of Goodness, am Freitag mitteilten, möchten die ukrainischen Künstlerinnen und Künstler mit ihrem Programm „The heart of Ukraine“ Herzen öffnen für die seit nunmehr einem Jahr vom russischen Angriffskrieg betroffenen Menschen ihrem Land.

Spenden erwünscht

Die Benefizveranstaltung findet am kommenden Sonntag in der Mannheimer Johanniskirche, Reinaustrasse 21-23, statt, Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr, die Aufführungen beginnen dann um 18 Uhr. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei – Spenden seien jedoch erwünscht, hieß es weiter.

Das Geld, das an diesem Abend gesammelt wird, ist für den Kauf von humanitären Hilfsgütern für Waisenkinder, Ärzte und Ärztinnen in der Ukraine bestimmt, aber auch für Futtermittel für die zahlreichen zurückgelassen, herrenlosen Tiere im Kriegsgebiet, teilten die Veranstalter weiter mit.